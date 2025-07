Vùng mây lớn do hoàn lưu bão số 3 đang tiến thẳng vào Hà Nội

Trưa nay (22/7), tâm bão đã đi vào khu vực đất liền các tỉnh Hưng Yên-Ninh Bình, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Bãi Cháy có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Quảng Hà có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; Tiên Yên có gió mạnh cấp 10, giật cấp 14; trạm Thái Bình có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Móng Cái có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Phủ Liễn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8…

Hình ảnh cơn mưa to chiều thứ bảy (19/7) ở Hà Nội.

Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Nước dâng do bão tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 0,6m và tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 0,8m.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 22/7 đến ngày 23/7, ở khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng vừa phát đi cảnh báo một vùng mây lớn từ phía bắc của hoàn lưu bão số 3 đang di chuyển thẳng vào khu vực Hà Nội.

Dựa trên hình ảnh từ vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét, cơ quan khí tượng cho biết vùng mây gây mưa đã bắt đầu ảnh hưởng đến các huyện ngoại thành của Hà Nội, bao gồm Sơn Tây, Phúc Thọ, Thạch Thất, Hòa Lạc, Cổ Loa.

Vùng mây này được dự báo sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa trên toàn địa bàn TP. Trong khoảng 4 giờ tới, vùng mưa sẽ lan vào các quận nội thành. Các phường như Việt Hưng, Bồ Đề (Long Biên), Hồng Hà, Ba Đình (Ba Đình), Khương Đình (Thanh Xuân) và các khu vực trung tâm khác sẽ có mưa rào và dông.

Lý giải việc vì sao bão số 3 gió không lớn nhưng mưa lớn sẽ bao trùm, cơ quan khí tượng cho biết nguyên nhân là do vùng mây hoàn lưu chính của bão số 3 đang tập trung ở phía tây và nam. Hơn nữa, khi bão di chuyển sâu vào đất liền, cường độ đã suy yếu đi đáng kể.

Tác động chính và nguy hiểm nhất của bão số 3 đối với Hà Nội trong thời gian tới sẽ là mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh, thay vì gió bão trên diện rộng. Người dân cần hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn.