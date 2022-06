"Dịch vụ" làm CCCD ở Gò Vấp: Chi 3,5 triệu đồng, 4 ngày sau có CCCD

Công an TP.HCM cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM đã phối hợp Mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, có Công văn 2432 gửi báo Pháp Luật TP.HCM. Theo công văn, ngay sau khi nhận công văn của báo về việc phối hợp xử lý đường dây làm CCCD có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an TP.HCM đã chỉ đạo ngay các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định. Công văn cám ơn của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. “Công an TP.HCM xin trân trọng cám ơn việc phối hợp của báo Pháp Luật TP.HCM và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của báo trong thời gian tới, nhằm xây dựng lực lượng Công an TP.HCM ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn TP” - Công văn 2432 của Công an TP.HCM nêu.