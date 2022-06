Công an Long An triệu tập, đưa về nơi cư trú khi ông Lê Tùng Vân đến TP.HCM làm CCCD

Thứ Sáu, ngày 10/06/2022 07:01 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhận được tin Ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại Quận 6, TP.HCM, làm căn cước công dân trong thời gian đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi khởi tố bị can, công an Long An lập tức triệu tập ông đưa về nơi cư trú.

Ngày 9-6, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ông Lê Tùng Vân đang ngồi giữa đám đông để chờ đợi làm căn cước công dân.

Hình ông Lê Tùng Vân trên mạng xã hội xuất hiện tại TP.HCM làm căn cước công dân. Ảnh: Mạng xã hội

Việc ông Vân đã bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng lại có mặt tại TPHCM khiến nhiều người bất ngờ thắc mắc.

Về thông tin này, Công an tỉnh Long An xác nhận, ông Lê Tùng Vân đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng xuất hiện tại TP.HCM. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã đưa ông Lê Tùng Vân về lại địa phương.

Với trường hợp này, cơ quan điều tra Công An tỉnh Long An đang xem xét, tuỳ vào mức độ sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguồn: https://plo.vn/cong-an-long-an-trieu-tap-dua-ve-noi-cu-tru-khi-ong-le-tung-van-den-tp-hcm-lam-ca...Nguồn: https://plo.vn/cong-an-long-an-trieu-tap-dua-ve-noi-cu-tru-khi-ong-le-tung-van-den-tp-hcm-lam-can-cuoc-post683940.html