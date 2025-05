Thủ tướng Ấn Độ lần đầu lên tiếng, cảnh báo cứng rắn với Pakistan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi đụng độ quân sự nổ ra giữa Ấn Độ và Pakistan, Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố Ấn Độ chỉ “tạm dừng” hành động quân sự đối với Pakistan, đồng thời khẳng định sẽ “đáp trả theo cách riêng” nếu tiếp tục bị tấn công.

Phát biểu này được đưa ra sau khi hai nước đạt thỏa thuận ngừng bắn vào cuối tuần qua, tạm thời xua tan lo ngại rằng căng thẳng leo thang có thể dẫn đến chiến tranh toàn diện — điều chưa từng xảy ra trong nhiều thập kỷ.

“Chúng tôi đang theo dõi từng bước đi của Pakistan”, ông Modi nói, ám chỉ vẫn giữ lập trường cứng rắn đối với quốc gia láng giềng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người công bố thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều giờ thương lượng căng thẳng giữa các quan chức Mỹ với cả Ấn Độ và Pakistan. Washington cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance đã đóng vai trò trung gian trong tiến trình này.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu ngày 12/5, ông Modi không nhắc đến vai trò của Mỹ. Thay vào đó, ông giữ nguyên lập trường rằng chính Pakistan đã chủ động liên hệ với phía Ấn Độ để đề nghị ngừng bắn và Pakistan cũng là bên kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.

Xung đột bắt đầu leo thang khi Ấn Độ tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào Pakistan hôm thứ Tư, nhằm đáp trả một vụ tấn công đẫm máu do các phần tử cực đoan được cho là do Pakistan hậu thuẫn thực hiện tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng 4.

Kể từ đó, hai bên liên tiếp đáp trả lẫn nhau bằng các cuộc không kích sử dụng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các căn cứ quân sự trọng yếu, đồng thời đấu pháo dữ dội dọc theo đường kiểm soát phân chia Kashmir.

Thủ tướng Modi cũng nhắc đến rủi ro hạt nhân luôn hiện hữu trong những ngày căng thẳng vừa qua và cảnh báo rằng, nếu có xung đột trong tương lai, Ấn Độ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động “đe dọa hạt nhân” nào từ phía Pakistan. Cả Ấn Độ và Pakistan đều là các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về khả năng đàm phán trong tương lai, ông Modi nói rằng nếu có đối thoại với Pakistan, nội dung sẽ chỉ xoay quanh chủ nghĩa khủng bố và khu vực tranh chấp Kashmir.

Hiện tại, lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn được duy trì. Cả Ấn Độ và Pakistan không ghi nhận bất kỳ hành vi khiêu khích hay nổ súng nào kể từ ngày 11/5, tính cả ở dọc đường ranh giới kiểm soát ở Kashmir.

Ấn Độ và Pakistan cũng nhất trí giảm số lượng binh sĩ tại khu vực biên giới trong cuộc điện đàm giữa các tướng lĩnh quân sự.