Dịch COVID-19 tại TP.HCM: Số F0 ngày 4/9 giảm hơn một nửa so với hôm qua

Thứ Bảy, ngày 04/09/2021 20:58 PM (GMT+7)

Số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM trong ngày 4/9 giảm mạnh so với hôm trước, đồng thời có thêm 2.266 bệnh nhân vừa xuất viện.

So với hôm qua (ngày 3/9), số ca nhiễm COVID-19 (F0) tại TP.HCM mà Bộ Y tế công bố trong ngày 4/9 đã giảm hơn một nửa. Cụ thể, số F0 ghi nhận tại TP.HCM từ 17h ngày 3/9 đến 17h ngày 4/9 là 4.104, giảm hơn 51% so với 8.499 F0 của cùng khoảng thời gian trước đó (17h ngày 2/9 đến 17h ngày 3/9).

Lý giải về việc số ca F0 tăng kỷ lục trong ngày 3/9, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Hồng Tâm cho biết, nguyên tắc công bố của Bộ Y tế là F0 phải có xét nghiệm PCR dương tính để khẳng định nhiễm SARS-CoV-2.

Thời gian qua TP.HCM thực hiện chiến dịch test nhanh để bóc tách F0, test nhanh mặc dù có tính chính xác khá cao nhưng không bằng PCR, test nhanh cho kết quả nghi ngờ còn PCR cho kết quả khẳng định.

Theo ông Tâm, những ngày gần đây, số lượng test PCR dương từ 4000-5000 ca/ngày, còn test nhanh từ 7000 – 8000 ca/ngày. Việc ngày 3/9 số ca xét nghiệm PCR tăng vọt là do nhiều địa phương khi thấy test nhanh dương thì làm lại xét nghiệm PCR để cho kết quả khẳng định ngay, bởi vậy số ca nhiễm khẳng định được công bố tăng vọt trong ngày.

“Số ca nhiếm F0 tăng trong ngày 3/9 không có sự đột biến. Người dân không nên hoang mang, về tính chất vẫn như những ngày trước”, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Hồng Tâm khẳng định.

Biểu đồ thể hiện sự tăng, giảm số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM theo các ngày, từ ngày 9/7 đến ngày 4/9.

Còn theo số liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM (cũng cập nhật từ 17h ngày 3/9 đến 17h ngày 4/9), số bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện trong 24 giờ qua là 2.266 người, chiếm gần 51% tổng số F0 phát hiện được. Cùng với đó, TP.HCM vừa ghi nhận thêm 256 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) dẫn thông tin cho biết, sau khi rà soát danh sách người được phép ra đường (cả diện được cấp giấy đi đường và được miễn giấy đi đường) và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an TP.HCM sẽ có phương án kiểm soát người đi đường bằng mã QR thay cho giấy đi đường.

Khi triển khai, lực lượng tại chốt, trạm sẽ quét mã QR mà người đi đường khai báo y tế qua phần mềm "di chuyển nội địa". Hệ thống này sẽ cho biết thông tin người đi đường có nằm trong diện được phép ra đường hay không (có giấy đi đường). Nếu có tên thì được qua chốt, còn chưa có thì phải quay đầu xe.

Sở Y tế TP.HCM cũng vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đến ngày 15/9. Theo kế hoạch, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục rà soát, vận động và lập danh sách người dân từ 18 tuổi chưa được tiêm mũi 1 để tổ chức tiêm bằng các loại vắc-xin phù hợp. Đồng thời, tổ chức tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian theo khuyến cáo của từng loại vắc-xin.

TP.HCM đang triển khai các hình thức tiêm lưu động để tăng khả năng tiếp cận vắc-xin cho người dân không thể đến được các điểm tiêm cố định (xe tiêm lưu động, điểm tiêm riêng cho khu chung cư hoặc nhà trọ đông người, các tổ tiêm tại nhà,…).

Với tinh thần vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM kêu gọi người dân hãy theo dõi thông tin tổ chức tiêm chủng trên địa bàn quận, huyện, phường, xã và đồng ý tiêm ngay khi đến lượt.

Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM chiều 4/9, nhiều thông tin nổi bật cũng đã được các ngành chức năng cung cấp.

Buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM chiều 4/9. (Ảnh: Trung tâm báo chí TP.HCM)

Về giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên TP.HCM không tổ chức tựu trường và khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Song từ ngày 6/9, học sinh THCS và THPT vẫn sẽ đầu vào năm học mới, làm quen với lớp và tiếp tục củng cố sĩ số lớp, rà soát điều kiện lớp học trong 1 tuần. Lớp nào đủ điều kiện thì vào học, lớp nào chưa đủ điều kiện thì sẽ vào học trong tuần thứ 2.

Riêng cấp tiểu học tập trung vào ngày 8/9. Sau đó, có gần 2 tuần để làm quen bạn bè, lớp học, ôn tập củng cố, hướng dẫn học sinh lớp 1 làm quen môi trường mới.

Theo thống kê của Sở này, số lượng học sinh ở các cấp không đủ điều kiện học tập trên Internet là 75.000 em (chiếm khoảng 4% học sinh toàn TP.HCM). Trong đó, tiểu học nhiều nhất với 31.000 học sinh, trung học cơ sở 22.000 học sinh, trung học phổ thông 15.000 học sinh.

Về tình hình an ninh trật tự, thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 23/8 đến ngày 4/9, TP.HCM đã xảy ra 19 vụ phạm pháp hình sự (giảm khoảng 85% so với trung bình của năm 2020). Trong đó, số vụ trộm cắp tài sản chiếm phần lớn.

Trước thực trạng này, thượng tá Lê Mạnh Hà cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác với một số hình thức phạm tội phổ biến trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, như lừa đảo bán hàng qua mạng, tổ chức đánh bạc, tham gia cá cược online, lừa đảo ngân hàng,…

Trong khi các ngành chức năng TP.HCM đang nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, thì người dân được khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K, “ai ở đâu thì ở đó”, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định cách ly tại nhà, dùng túi thuốc đúng hướng dẫn khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

