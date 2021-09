Hà Nội: Người dân lưu thông qua 3 vùng phòng, chống dịch thế nào sau ngày 6/9?

Sở GTVT Hà Nội vừa xây dựng phương án hướng dẫn tổ chức giao thông cho người dân ra vào các phân vùng trên địa bàn Hà Nội từ ngày 6 - 21/9.

Ngày 4/9, Sở GTVT Hà Nội vừa xây dựng phương án tổ chức giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua các vùng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 20 của UBND TP. Hà Nội. Thời gian thực hiện từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.

Theo đó, các chốt ra, vào tại vùng 1 và đối với các cá nhân, phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện "được phép mới ra đường", "ai ở đâu, ở đó", "người ở vùng nào thì ở vùng đó"; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về phương án hướng dẫn tổ chức giao thông cho người dân ra vào các phân vùng trên địa bàn thành phố như sau:

Đối với người và phương tiện tham gia giao thông (thuộc đối tượng "được phép mới ra đường") đi từ vùng 1 ra vào vùng 2 và ngược lại qua 6 chốt, gồm: Cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì.

Đối với người và phương tiện tham gia giao thông (thuộc đối tượng "được phép mới ra đường") đi từ vùng 1 ra vào vùng 3 và ngược lại qua các chốt: Cống Liên Mạc, cầu Diễn, cầu Xuân Phương, cầu Ngà, cầu sông Đáy, cầu An Lạc, cầu 72II, cầu Cù Sơn, cầu Tân Phú, cầu Mai Lĩnh, ngã ba đê Tả Đáy, cầu Thạch Bích, cầu Khe Tang, cầu Qua, cầu Quán Gánh, ngã ba đê Hữu Hồng – trạm bơm Hồng Vân.

Người và phương tiện tham gia giao thông lưu thông từ vùng 1 sang vùng 3 và ngược lại không được phép lưu thông qua 27 vị trí chốt cứng.

Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện đi lại tại các chốt ở “vùng đỏ”.

Liên quan việc lắp đặt hệ thống biển báo và trang thiết bị bảo đảm an toàn giao thông tại 23 chốt kiểm soát, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu bố trí hệ thống biển báo giao thông tại khu vực các chốt gồm biển chốt kiểm dịch, biển luồng xanh, biển hạn chế tốc độ, biển báo hướng dẫn giao thông từ xa với tổng cộng 234 bộ biển báo.

Để tăng cường công tác an toàn giao thông tại các vị trí chốt trên tuyến đường có tốc độ phương tiện lưu thông cao, Sở cho hay, sẽ bổ sung hệ thống thiết bị bảo đảm an toàn giao thông như gờ giảm tốc, chóp nón và các thiết bị an toàn giao thông khác.

Tại 27 chốt cứng bố trí hệ thống biển báo giao thông gồm biển báo đường cấm, biển hạn chế tốc độ, biển báo hướng dẫn giao thông từ xa với 108 bộ biển báo.

Trước đó, UBND TP Hà Nội quyết định phân 3 vùng để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện phân vùng được thực hiện từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.

Vùng 1: (Vùng đỏ) bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì, và một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín bao quanh bởi sông Nhuệ, kênh Cầu Ngà, sông Đáy, kênh Khê Tang, sông Tô Lịch, kênh Hồng Vân và sông Hồng về nội đô. Vùng này áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng và một số biện pháp ở mức cao hơn.

Vùng 2: (Vùng cam) là toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Vùng này áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng và một số biện pháp ở mức cao hơn.

Vùng 3: (Vùng xanh) là vùng sản xuất nông nghiệp và các khu, cụm Công nghiệp có mật độ và sinh hoạt dân cư đặc trưng nông nghiệp, có phần đô thị hóa với mật độ dân cư thấp. Chủ yếu được chia bởi sông Nhuệ, sông Đáy.

Toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận/huyện của phân vùng 1: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng này áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng và một số biện pháp ở mức cao hơn.

