Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM ngày 3/9

Thứ Sáu, ngày 03/09/2021 21:00 PM (GMT+7)

Số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM trong ngày 3/9 là cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 21:40 03/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +14.894 497.391 12.441 338 1 Hà Nội +58 3.670 49 2 2 TP.HCM +8.499 241.084 9.843 250 3 Bình Dương +3.676 126.408 1.014 44 4 Long An +564 23.785 289 0 5 Đồng Nai +986 26.314 240 0 6 Tây Ninh +267 5.344 17 0 7 Tiền Giang +154 10.290 280 2 8 Đà Nẵng +81 4.477 40 0 9 An Giang +62 2.101 7 0 10 Đồng Tháp +82 7.224 157 5 11 Khánh Hòa +61 6.731 69 1 12 Bình Thuận +75 2.444 25 1 13 Quảng Bình 0 629 0 0 14 Bà Rịa - Vũng Tàu +39 3.595 32 0 15 Đắk Lắk 0 1.119 5 2 16 Nghệ An +37 1.592 4 0 17 Cần Thơ +10 4.138 70 0 18 Kiên Giang +104 1.675 12 0 19 Bến Tre +5 1.781 64 1 20 Phú Yên +19 2.695 30 0 21 Trà Vinh +5 1.321 13 0 22 Bình Phước +8 554 5 0 23 Quảng Ngãi +24 722 0 0 24 Bình Định +17 738 8 0 25 Bạc Liêu +2 161 0 0 26 Sơn La 0 210 0 0 27 Hậu Giang +1 457 2 0 28 Thanh Hóa +15 325 1 0 29 Thừa Thiên Huế 0 680 11 0 30 Ninh Thuận 0 731 7 0 31 Lâm Đồng 0 244 0 0 32 Cà Mau +4 160 31 30 33 Vĩnh Long +8 2.071 52 0 34 Gia Lai +10 490 0 0 35 Quảng Nam +3 482 3 0 36 Đắk Nông +9 300 0 0 37 Hà Tĩnh +5 442 3 0 38 Ninh Bình 0 79 0 0 39 Lào Cai 0 102 0 0 40 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 41 Sóc Trăng 0 924 22 0 42 Lạng Sơn 0 204 1 0 43 Bắc Ninh +1 1.862 14 0 44 Bắc Giang +1 5.819 14 0 45 Quảng Trị 0 125 1 0 46 Hà Nam 0 77 0 0 47 Hải Dương 0 167 1 0 48 Hưng Yên 0 277 1 0 49 Thái Bình 0 74 0 0 50 Hải Phòng 0 27 0 0 51 Nam Định +2 52 1 0 52 Kon Tum 0 25 0 0 53 Phú Thọ 0 22 0 0 54 Điện Biên 0 61 0 0 55 Hà Giang 0 28 0 0 56 Thái Nguyên 0 15 0 0 57 Hòa Bình 0 16 0 0 58 Tuyên Quang 0 2 0 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 03/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 20.864.809 Số mũi tiêm hôm qua 282.744

Trong 24 giờ qua (tính từ 17h ngày 2/9 đến 17h ngày 3/9), Bộ Y tế đã công bố 8.499 ca nhiễm COVID-19 (F0) mới tại TP.HCM. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, cao hơn 2.536 ca so với hôm qua (ngày 2/9) và cao hơn 2.181 ca so với "đỉnh" từng ghi nhận hôm 27/7.

Như vậy, tính tổng cộng trong 57 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg vừa qua, TP.HCM đã có 232.018 F0. Trong đó, khoảng 50% bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19 và xuất viện.

Số ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM vừa lập "đỉnh" mới vào ngày 3/9.

Cũng theo Bộ Y tế, số bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM tử vong trong 24 giờ qua là 250 trường hợp, tăng 53 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Số ca tử vong của ngày 3/9 thấp hơn so với một số giai đoạn trước đó (trên dưới 300 trường hợp).

Với tinh thần vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất, TP.HCM đang đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, cố gắng đến ngày 30/9 đạt tỉ lệ bao phủ 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1.

Sau đó, theo thời gian khuyến cáo của từng loại vắc-xin, TP.HCM sẽ tiêm mũi 2 cho người dân. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, việc tiêm đầy đủ vắc-xin cho người dân sẽ góp phần tạo điều kiện cho TP.HCM kiểm soát được dịch bệnh và dần gỡ bỏ giãn cách xã hội.

Cùng ngày, UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (trừ các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài); vận động các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh.

Bên cạnh đó, học sinh tại TP.HCM vẫn giữ nguyên lịch bắt đầu chương trình năm học mới: Từ ngày 6/9 đối với bậc THCS, THPT; và từ ngày 20/9 đối với bậc tiểu học.

Về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, đơn vị này đang đốc thúc các quận, huyện tập trung chi hỗ trợ đợt 2 cho người dân gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, hoàn thành trước ngày 6/9.

Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM sẽ đề xuất Thành phố hỗ trợ đợt 3 và cho từng nhân khẩu trong hộ, để đảm bảo công bằng giữa hộ có nhiều người và hộ ít người. Đồng thời đề xuất hỗ trợ cho các nhóm lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người được bảo trợ xã hội,...

Cũng trong ngày 3/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, tiếp nối thành công của “Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng, chống bệnh COVID-19”, Sở này đã phối hợp với Sở Y tế và Hội Y học TP.HCM triển khai “Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chuyên khoa” thông qua Cổng thông tin 1022.

“Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân theo chuyên khoa” sẽ có 9 lĩnh vực, chuyên khoa. Người dân chỉ cần gọi tới tổng đài 1022, rồi nhấn phím 5 và tiếp tục theo các phím bấm sau để chọn chuyên khoa cần tư vấn, hướng dẫn:

- Bệnh tim mạch - huyết áp: Phím 1;

- Bệnh đường thở/hô hấp: Phím 2

- Bệnh sản phụ khoa: Phím 3

- Bệnh nhi khoa: Phím 4

- Bệnh tiểu đường: Phím 5

- Bệnh tai - mũi - họng: Phím 6;

- Bệnh răng miệng: Phím 7;

- Các bệnh khác: Phím 8;

- Tư vấn tâm lý trong dịch COVID-19: Phím 9. (Sắp hoạt động)

Thời gian tư vấn được thực hiện tất cả các ngày trong tuần, theo các khung giờ cố định:

- Buổi sáng: Từ 8 - 10h.

- Buổi chiều: Từ 14 - 16h;

- Buổi tối: Từ 19 - 21h.

Trong khi các ngành chức năng TP.HCM đang nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, thì người dân được khuyến cáo tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K, “ai ở đâu thì ở đó”, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định cách ly tại nhà, dùng túi thuốc đúng hướng dẫn khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

