Dịch COVID-19 tại TP.HCM: Chuẩn bị 14 ngày kiểm soát nghiêm ngặt

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 21:00 PM (GMT+7)

Sau một tháng rưỡi giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM vẫn còn rất "nóng".

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 21:28 22/08/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +11.346 343.972 8.242 737 1 Hà Nội +11 2.803 41 2 2 TP.HCM +4.193 175.994 6.539 599 3 Bình Dương +3.795 70.242 570 62 4 Đồng Nai +849 17.688 163 25 5 Long An +365 17.805 220 4 6 Tiền Giang +709 7.284 209 22 7 Khánh Hòa +160 5.267 44 0 8 Đồng Tháp +142 5.961 120 11 9 Cần Thơ +97 3.490 69 4 10 Trà Vinh +39 1.105 8 0 11 Vĩnh Long +49 1.974 44 1 12 Bà Rịa - Vũng Tàu +107 2.887 27 1 13 Phú Yên +38 2.434 0 0 14 Tây Ninh +83 4.107 13 0 15 An Giang +69 1.299 4 0 16 Đà Nẵng +183 3.094 19 0 17 Thừa Thiên Huế 0 418 2 1 18 Bình Thuận +47 1.717 19 0 19 Gia Lai +10 448 0 0 20 Đắk Nông +39 245 0 0 21 Hà Tĩnh +20 378 3 1 22 Nghệ An +68 829 1 0 23 Bình Định +20 548 5 0 24 Quảng Ngãi +3 543 0 0 25 Kiên Giang +15 784 6 1 26 Quảng Trị +3 72 1 0 27 Bình Phước 0 338 1 0 28 Đắk Lắk +12 650 2 0 29 Ninh Thuận +5 673 3 0 30 Bạc Liêu 0 88 0 0 31 Thanh Hóa 0 155 0 0 32 Quảng Bình 0 88 0 0 33 Lạng Sơn +5 173 1 0 34 Quảng Nam +16 402 2 0 35 Hải Dương 0 166 1 0 36 Hậu Giang +7 384 2 0 37 Lâm Đồng 0 220 0 0 38 Nam Định 0 38 1 0 39 Cà Mau +10 89 1 0 40 Hưng Yên 0 274 1 0 41 Bến Tre 0 1.517 55 2 42 Sóc Trăng +138 793 16 1 43 Thái Bình +1 71 0 0 44 Ninh Bình 0 64 0 0 45 Lào Cai +6 100 0 0 46 Kon Tum 0 21 0 0 47 Sơn La +15 132 0 0 48 Bắc Giang +6 5.798 14 0 49 Phú Thọ 0 16 0 0 50 Điện Biên 0 61 0 0 51 Vĩnh Phúc 0 233 1 0 52 Hà Nam 0 70 0 0 53 Hà Giang 0 28 0 0 54 Thái Nguyên 0 15 0 0 55 Hải Phòng 0 26 0 0 56 Hòa Bình 0 16 0 0 57 Tuyên Quang 0 2 0 0 58 Bắc Ninh +11 1.839 14 0 59 Lai Châu 0 1 0 0 60 Bắc Kạn 0 5 0 0 61 Quảng Ninh 0 7 0 0 62 Yên Bái 0 3 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 22/08/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 17.065.534 Số mũi tiêm hôm qua 334.003

Tối 22/8, Bộ Y tế đã công bố 4.193 ca nhiễm COVID-19 mới tại TP.HCM (số liệu cập nhật tới 18h). Như vậy, tính từ ngày 9/7 (ngày đầu tiên TP.HCM giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg) tới nay là 45 ngày, thành phố này đã có tổng cộng 165.699 ca nhiễm COVID-19.

So với hôm qua (ngày 21/8), số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 22/8 tăng nhẹ 109 trường hợp. Còn so với hôm kia (ngày 20/8), mức tăng là 818 trường hợp. Dù vậy, con số hiện tại thấp hơn khá nhiều so với "đỉnh" 6.318 ca từng ghi nhận vào ngày 27/7.

Biểu đồ cho thấy số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại TP.HCM tăng, giảm từ ngày 9/7 đến ngày 22/8.

Số liệu từ Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM cho biết thêm, tính từ ngày 1/3 tới 16h ngày 22/8, TP.HCM đã tiêm được tổng cộng hơn 5,3 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19.

Về số bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày, tính tới 17h ngày 22/8, có thêm 1.742 bệnh nhân xuất viện. Cùng khoảng thời gian này, đã có 321 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM tử vong.

Ngày 22/8, nhiều quyết sách mới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng đã được công bố trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9.

Theo đó, từ 0h ngày 23/8, TP.HCM sẽ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cùng với Chỉ thị 16. Đặc biệt là việc kiểm soát nghiêm hơn nữa các nhóm đối tượng được phép lưu thông trên đường và ban hành chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn Thành phố về nhu yếu phẩm.

Còn theo kế hoạch về đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu của UBND TP.HCM, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức đi chợ hộ với tần suất 1 lần/tuần (hộ dân trả tiền), riêng các hộ khó khăn sẽ được hỗ trợ.

Trong 14 ngày tới, TP.HCM cũng sẽ tổ chức xét nghiệm kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân trong "vùng cam" và "vùng đỏ", gồm TP. Thủ Đức, các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, và huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Các quận huyện còn lại thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình theo kế hoạch đã ban hành trước đó.

Để hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn tới, Sở Y tế TP.HCM đã được trao 1.000 bình ôxy loại 40 lít/bình. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình “ATM ôxy” do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì triển khai từ tháng 8/2021.

TP.HCM kêu gọi mỗi người dân hãy bình tĩnh và chung sức cùng Thành phố thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện biện pháp 5K và tiêm vắc-xin ngay khi đến lượt.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/dich-covid-19-tai-tphcm-chuan-bi-14-ngay-kiem-soat-nghiem-ngat-c2a13726.html