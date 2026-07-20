'Bà trùm’ tài trợ gia đình bác sỹ đi nghỉ tại khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng

Trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần trung ương và một số đơn vị, địa phương, bác sỹ Tạ Trung Kiên (phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ) và vợ là Trần Thùy Linh (điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, sau khi trốn viện từ ngày 18/8/2021, đến ngày 16/10/2023, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh quay trở lại Khoa điều trị bắt buộc nữ để tiếp tục chữa bệnh bắt buộc.

Trong thời gian Mai Anh chữa bệnh tại đây, từ ngày 21-24/6/2024, bác sỹ Kiên cùng vợ và 2 con được "bà trùm" tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí đi nghỉ dưỡng tại Khách sạn Four Points by Sheraton Đà Nẵng cùng với các thành viên khác của Viện Pháp y tâm thần trung ương. Trong chuyến đi, bác sỹ Kiên nhiều lần gặp và ăn uống cùng vợ chồng Mai Anh.

Khoảng 10h30 ngày 20/12/2024, ông Nguyễn Đức Quang - điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đến Khoa điều trị bắt buộc nữ để xác minh về Mai Anh thì được bác sỹ Kiên cung cấp nội dung: “Nguyễn Thị Mai Anh có mặt điều trị tại Khoa điều trị bắt buộc nữ, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, cần tiếp tục điều trị. Viện Pháp y tâm thần trung ương vẫn đang tiếp tục điều trị cho Mai Anh”.

Tuy nhiên, ngày hôm đó Mai Anh không có mặt tại viện như lời bác sỹ.

"Bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng.

Khoảng gần 15h ngày 24/1/2025, ông Quang lại tới viện xác minh tình trạng sức khỏe tâm thần của Mai Anh. Lần này, bác sỹ Kiên cung cấp thông tin: “Nguyễn Thị Mai Anh có mặt điều trị tại Khoa điều trị bắt buộc nữ, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, cần tiếp tục điều trị, Viện Pháp y tâm thần trung ương vẫn đang tiếp tục điều trị cho Mai Anh”.

Theo cơ quan điều tra, ngày hôm đó “bà trùm” cũng không hề có mặt tại viện.

Chiều 13/2/2025, ông Trần Hải Dương - điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đến Khoa điều trị bắt buộc nữ để xác minh về “khám chữa bệnh bắt buộc của Nguyễn Thị Mai Anh”. Ông được bác sỹ Kiên cung cấp thông tin: “Bệnh nhân Nguyễn Thị Mai Anh tinh thần không ổn định, hay cáu gắt, không tiếp xúc với người khác, cần tiếp tục điều trị”.

Thế nhưng, thực tế lúc này “bà trùm” cũng không có mặt tại viện.

Lời khai của bác sỹ

Kết quả điều tra cho thấy, quá trình Mai Anh chữa bệnh bắt buộc tại Khoa điều trị bắt buộc nữ, bác sỹ Kiên được giao trực tiếp điều trị cho Mai Anh từ tháng 7/2024. Đến ngày 2/12/2024, bác sỹ Kiên được giao nhiệm vụ phụ trách khoa.

Vị bác sỹ này đã bỏ qua các vi phạm của Mai Anh như: ra khỏi khoa, trốn viện, đi du lịch cùng các điều dưỡng của khoa.

Đổi lại, “bà trùm” đã 2 lần cho bác sỹ Kiên tiền thông qua Trần Đại Quân (điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ). Cụ thể, lần lượt vào tháng 3/2025 và tháng 4/2025, Mai Anh bảo Quân mang phong bì có 20 triệu đồng đến đưa cho bác sỹ Kiên.

Sau đó, Quân đến phòng làm việc riêng, gặp bác sỹ Kiên và để lại phong bì tiền này với lời nói “quà của chị Mai Anh”.

Ngoài ra, ngày 28/5/2025, sau khi được cấp dưới báo cáo về việc được Mai Anh tài trợ 35 triệu đồng, một bệnh nhân sắp vào điều trị (chưa xác định nhân thân) tài trợ 10 triệu đồng và nhóm 5 bệnh nhân (chưa xác định nhân thân) tài trợ 19,5 triệu đồng để hỗ trợ khoa đi nghỉ dưỡng, bác sỹ Kiên đồng ý nhận 10 triệu đồng của bệnh nhân sắp vào khoa điều trị, đưa vào quỹ công đoàn khoa. Với số tiền còn lại, ông Kiên yêu cầu trả lại.

Tại CQĐT, ông Kiên thừa nhận có việc Quân 2 lần đến đưa phong bì tiền cho mình, nhưng sau khi Quân đi khỏi, bị can không kiểm tra phong bì mà mang phong bì đến trả cho Mai Anh tại buồng bệnh. Bị can còn nói với Mai Anh rằng “không nhận vật chất, chỉ nhận tình cảm”.

Tuy nhiên, CQĐT xác định lời khai của bác sỹ Kiên là không có căn cứ.