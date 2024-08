Đề xuất xây dựng một đoạn cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn

Ban Quản lý dự án 85 trong tuần qua đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt báo cáo tiền khả thi dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đoạn Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An). Dự án này có điểm đầu giao với cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối tại cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, biên giới Việt Nam - Lào.

Căn cứ dự báo nhu cầu vận tải, Ban Quản lý dự án 85 đề xuất giai đoạn một đầu tư cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh với chiều rộng nền đường 24 m tại đoạn có vận tốc thiết kế 100-120 km/h; đoạn có địa hình khó khăn vận tốc 60-80 km/h, chiều rộng nền đường 22 m. Các cầu trên tuyến quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Việc chuẩn bị đầu tư từ năm 2024 đến 2025, thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã hoàn thành. Ảnh: Đức Hùng

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn TP Vinh - Thanh Thủy có 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100-120 km/h, đoạn địa hình khó khăn vận tốc 60-80 km/h.

Cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn là tiền đề hình thành trục phát triển thuộc hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối các nước khu vực sông Mekong, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, rút ngắn quãng đường và thời gian vận chuyển so với đường biển. Đây sẽ là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng thúc đẩy liên kết hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của hai nước và khu vực.

Hiện nay tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Hà Nội - Nghệ An đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn.

