Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông gấp 10 lần

Tăng thẩm quyền xử phạt Cùng với việc tăng mức xử phạt, Bộ GTVT còn đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt của một số chức danh. Theo đó, trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an được phạt tiền đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt lên đến 2,5 triệu đồng. Trưởng công an cấp huyện được quyền xử phạt lên đến 15 triệu đồng và giám đốc công an cấp tỉnh có quyền xử phạt lên đến 37,5 triệu đồng.