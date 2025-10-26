Suýt mất gần 137 triệu đồng vì chiêu trò nhờ làm trung gian đặt mua hàng

Ông H. đến Công an phường Vinh Lộc trình báo sự việc

Trước đó, ông N.V.H. (gần 70 tuổi, trú khối 7, phường Vinh Lộc) nhận được cuộc gọi qua mạng Zalo của một người tự xưng là cán bộ Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Quá trình trao đổi, người này đặt mua giường sắt 2 tầng với số lượng lớn. Thấy đặt mua với số lượng nhiều, ông H. trả lời không đủ khả năng đáp ứng thì đối tượng giới thiệu và nhờ liên hệ với một đại lý khác để mua giúp. Ông H. đã đồng ý làm trung gian mua hàng với số tiền đặt tiền cọc gần 137 triệu đồng.

Biên lai và phiếu chi giả mạo, đối tượng sử dụng để lừa ông H.

Tuy nhiên, sau đó đối tượng chỉnh sửa ảnh chuyển tiền, thông báo là ông H. đã cung cấp sai thông tin dẫn đến hợp đồng giữa 2 bên không thành nên mất tiền cọc. Đối tượng yêu cầu ông H. phải đền bù một nửa số tiền đặt cọc, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thấy tai họa vô lý đến với mình, ông H. đã đến Công an phường Vinh Lộc trình báo sự việc. Tại đây, sau khi nghe trình bày, Công an phường Vinh Lộc đã trấn an tinh thần, đồng thời xác minh, làm rõ đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.