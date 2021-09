Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường cố thủ trong ô tô hơn 1 giờ khi vi phạm chống dịch

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 15:16 PM (GMT+7)

Ông Lê Văn Chính là Thanh tra viên thuộc Thanh tra của Sở TN- MT Đồng Nai vi phạm quy định phòng chống, dịch COVID-19 trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 9/9, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai, ông Đặng Minh Đức đã chỉ đạo Chánh Thanh tra sở này xác minh làm rõ vụ việc ông Lê Văn Chính, SN 1967 là Thanh tra viên thuộc Thanh tra của Sở TN- MT Đồng Nai vi phạm quy định phòng chống, dịch COVID-19 trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Lê Văn Chính cố thủ trong xe hơn 1 giờ

Trao đổi với phóng viên CAND vào sáng 9/9, ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai khẳng định, thời điểm ông Chính bị lực lượng công an phát hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 thì phía Sở TN&MT không phân công ông Chính đi làm việc tại trụ sở cơ quan cũng như không có lịch công tác đột xuất.

Cũng theo Giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng chức năng đối ông Chính thì Sở TN-MT cũng xem xét xử lý nghiêm về mặt cán bộ công chức đã không chấp hành quy định phòng chống, dịch COVID-19.

Phải đến khi lực lượng chức năng điều xe cẩu tới thì ông Lê Văn Chính mới chịu ra xuất trình giấy tờ liên quan

Qua xác minh bước đầu của Sở TN& MT tỉnh Đồng Nai, khoảng 8h50 ngày 7/9, tổ kiểm tra cơ động phòng, chống dịch COVID-19 số 15 thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn thuộc phường Tân Phong TP Biên Hòa thì phát hiện ô tô 7 chỗ BKS 60A – 02763 do ông Lê Văn Chính đang lưu thông hướng từ Ngã Tư Tân Phong về hướng Cầu Hóa An.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường nhưng ông Chính khóa cửa cố thủ bên trong. Nhiều lần lực lượng chức năng yêu cầu ông xuống xe, xuất trình giấy tờ nhưng vẫn không hợp tác. Cho đến khi tổ công tác điều xe cẩu tới thì ông Chính mới chịu mở cửa ra để xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Qua kiểm tra giấy tờ đi đường và các giấy tờ khác liên quan, ông Chính xuất trình một giấy đi đường không hợp lệ, do đó lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi ra đường không có lý do chính đáng.

