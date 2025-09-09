Đề xuất người phản ánh vi phạm giao thông được trả tối đa 5 triệu đồng

Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (dự thảo lần 2).

Đáng chú ý, tại Điều 8 dự thảo Thông tư này quy định về thực hiện chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông

Thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải bảo đảm các yêu cầu: Thông tin phản ánh được thể hiện dưới định dạng truyền tải hình ảnh động (video), kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận được bằng thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện giao thông (trừ thiết bị ghi nhận hình ảnh lắp trên phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, giao thông đường thuỷ) và được gửi đến cơ quan CSGT qua các hình thức được quy định.

Tại dự thảo Thông tư đang được Bộ Công an lấy ý kiến, người phản ánh vi phạm giao thông có thể được trả tối đa 5 triệu đồng: Ảnh minh họa.

Việc ghi nhận thông tin phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh

Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 176/2024/NĐ-CP và quy định cụ thể sau đây:

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền đến dưới 30 triệu đồng đối với cá nhân hoặc đến dưới 60 triệu đồng đối với tổ chức: Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 5% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 2.500.000 đồng/01 vụ, việc.

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền từ 30 triệu đồng trở lên đối với cá nhân hoặc từ 60 triệu đồng trở lên đối với tổ chức: Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng/01 vụ, việc.

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ xác định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức là số tiền xử phạt được đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư này dự kiến đến hết ngày 15/9/2025