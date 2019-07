Đấu giá gỗ sưa trăm tỷ vì sao “ế”?

“Bà con thôn Phụ Chính đã có công văn gửi xã yêu cầu hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, UBND xã đã chỉ đạo giao công an xã phối hợp hỗ trợ bà con, khi có sự cố xảy ra như trộm cắp, lực lượng công an sẽ hỗ trợ bắt giữ đối tượng phạm tội nếu có. Không chỉ công an xã, mà ngay cả Công an huyện Chương Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như khu vực cất giữ lô gỗ sưa".

Ông Nguyễn Văn Chính,

Chủ tịch UBND xã Hoà Chính