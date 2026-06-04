Danh tính 2 du khách đuối nước tại Tả Van, Lào Cai: Nghi do tự tử

Ngày 4/6, UBND Xã Tả Van (Lào Cai) thông tin, vào khoảng 11h46 ngày 3/6, UBND xã Tả Van nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 thi thể tại khu vực đầu Suối Mường Hoa thuộc thôn Cát Cát, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã triển khai lực lượng đến hiện trường; đồng thời huy động Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng tại chỗ phối hợp tổ chức tìm kiếm, trục vớt các nạn nhân.

Thi thể của chị H. được tìm thấy. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Đến khoảng 13h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa được 1 thi thể nạn nhân nữ lên bờ; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm thi thể còn lại.

Qua xác minh ban đầu, 2 nạn nhân được xác định gồm: Ông Trương Hải N., sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố 8, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội và bà Đặng Thị Thu H., sinh năm 1995, trú tại xã Thượng Vực, thành phố Hà Nội.

Đến khoảng 1h30 ngày 4/6, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và làm việc với gia đình nạn nhân Đặng Thị Thu H., lực lượng chức năng đã bàn giao thì thể cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Gia đình nạn nhân không có kiến nghị, khiếu nại liên quan đến vụ việc.

Theo UBND xã Tả Van, vụ việc xảy ra tại khu vực có địa hình phức tạp, hiểm trở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động tham quan, du lịch cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn. UBND xã Tả Van đã chủ động huy động tối đa lực lượng tại chỗ, triển khai đồng bộ các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua nhận định ban đầu tại hiện trường, căn cứ vào vị trí và dấu vết liên quan của hai nạn nhân, vụ việc có dấu hiệu nghi là tự tử. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Công tác tìm kiếm được khẩn trương triển khai. Ảnh: Văn Đức.

Đáng chú ý, một ngày trước đó, trên địa bàn xã Tả Van cũng xảy ra một vụ tai nạn khác khi một nữ du khách bị trượt chân rơi xuống khu vực Thác Rồng, Suối Nà Háng và đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Cụ thể, vào khoảng 18h00 ngày 2/6, UBND xã Tả Van nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một khách du lịch bị trượt chân ngã xuống khu vực Thác Rồng, Suối Nà Háng thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động trên 70 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng tại chỗ khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại khu vực xảy ra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, người bị nạn được xác định là chị Hoàng Hải L., sinh năm 2004, trú tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (cũ). Trong quá trình tham quan du lịch tại khu vực Thác Rồng, Suối Nà Háng, nạn nhân không may bị trượt chân và rơi xuống suối.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại hiện trường và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực lân cận, đến thời điểm báo cáo vẫn chưa phát hiện được tung tích của nạn nhân.