Đại tá Đinh Văn Nơi được Quốc vương Campuchia tặng huân chương

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 14:29 PM (GMT+7)

Quốc vương Campuchia đã ủy quyền trao tặng huân chương cao quý để tri ân cá nhân đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Ngày 23-12, Công an tỉnh An Giang cho biết Quốc vương Campuchia đã ủy quyền cho lãnh đạo Cục Phát triển (Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia) trao Huân chương Monisaraphon hạng Moha Sena cho cá nhân đại tá Đinh Văn Nơi để ghi nhận sự đóng góp quý báu trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp khác.

Đại tá ĐInh Văn Nơi tặng quà cho lãnh đạo Cục Phát triển (Bộ Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia)

Theo đó, vào ngày 22-12, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú), đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang do đại tá Đinh Văn Nơi làm trưởng đoàn, đã gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các lực lượng chức năng 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia).

Đại tá Đinh Văn Nơi tặng quà cho Công an các tỉnh có chung đường biên giới với An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang tương đối ổn định. Công an tỉnh An Giang sẽ luôn quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác sát cánh cùng Cục Phát triển và công an, Hội Khmer - Việt của 2 tỉnh Takeo và Kandal trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đồng thời, chăm lo cho người Khmer gốc Việt ở Campuchia cũng như người Khmer đang sinh sống tại An Giang và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Cục Phát triển trao huân chương của Quốc vương Campuchia cho đại tá Đinh Văn Nơi

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các đoàn thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến biên giới như tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, buôn lậu, mua bán người; nhất là với các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước nói chung, các tỉnh có chung đường biên giới nói riêng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, không tìm cách xuất nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp này.

