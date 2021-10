Xác định được đối tượng tiếp tay cắt ghép giọng nói đại tá Đinh Văn Nơi

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 10:32 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng liên quan đến vụ cắt ghép file ghi âm đại tá Đinh Văn Nơi và hình ảnh lãnh đạo tỉnh này để gây chia rẽ, nói xấu về công tác phòng chống dịch và chủ trương đón dân về quê.

Sáng 5-10, ông Lưu Vĩnh Nguyên – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang – cho biết cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xứ lý một đối tượng là cán bộ đã nghỉ hưu ở địa phương do liên quan đến việc cắt ghép file ghi âm bịa đặt về đại tá Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh An Giang) và hình ảnh lãnh đạo UBND tỉnh này.

Thế lực thù địch đã cắt ghép file ghi âm cùng hình ảnh lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và đại tá Đinh Văn Nơi để gây chia rẽ nội bộ và nói xấu về chủ trương đón dân về quê. Ảnh: Công an An Giang

Theo đó, trong đêm 30-9 và sáng 1-10, lợi dụng tình hình người dân từ TP HCM và các tỉnh khác về quê, một đối tượng đứng tại khu vực cửa ngõ vào tỉnh An Giang để livestream. Ngay sau đó, nhóm đối tượng ở nước ngoài sử dụng hình ảnh này để cắt ghép với file ghi âm bịa đặt về phát biểu của đại tá Đinh Văn Nơi cùng với hình ảnh ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Khi hoàn thành "kịch bản", nhóm đối tượng này chuyển về cho một đối tượng ở địa phương để tung lên mạng xã hội cho nhiều người vào bình luận với mục đích bôi nhọ và chia rẽ nội bộ thông qua công tác phòng chống dịch Covid-19.

"Thật ra ngay trong đêm đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang họp khẩn bàn kế hoạch đón người dân tại khu vực cửa ngõ rồi cho ở tạm tại các điểm trường học gần đó để thực hiện test nhanh trước khi các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa về tận địa phương. Dự kiến, ban đầu chỉ khoảng 10.000 người dân về quê nhưng thực tế đến nay đã hơn 30.000 người và khả năng còn cao hơn nữa.

Do đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương cử lực lượng cùng phương tiện đến tiếp nhận, hỗ trợ người dân về địa phương nhưng phải bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của ngành y tế. Dân mình đang khó khăn mới về quê thì lương tâm nào lại bỏ mặc cho đành, dù rằng bà con về tự phát"- ông Nguyên khẳng định.

Hàng ngàn người dân tiếp tục về quê trong đêm 4-10

Cũng theo ông Nguyên, thời gian qua, đại tá Đinh Văn Nơi không ngại bất cứ điều gì trong công tác vận động các doanh nghiệp và đến tận nơi hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trong tỉnh gặp khó khăn. Lực lượng công an trong tỉnh cũng đã thực hiện rất tốt công tác truy vết, bảo vệ các khu vực phong tỏa, khu cách ly để giúp An Giang từng bước kiểm soát dịch bệnh.

"Người có liên quan đến vụ cắt ghép này là một cán bộ đã nghỉ hưu, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý. Khi có kết quả xử lý chính thức thì những thông tin này sẽ được cung cấp cho báo chí trong thời gian sớm nhất"- ông Nguyên khẳng định.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ cắt ghép file ghi âm của đại tá Đinh Văn Nơi với mục đích kích động, chia rẽ công tác phòng chống dịch ở tỉnh này.

Có thể từ những cuộc điện thoại mang tính chất trao đổi cá nhân (không phải những chủ trương hay chỉ đạo) đã được các đối tượng xấu cố ý ghi âm, cắt ghép rồi tung lên mạng nhằm mục đích giảm uy tín của Giám đốc Công an tỉnh và tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động chống phá công cuộc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang. Do vậy, cơ quan điều tra đề nghị người dân không nên chia sẻ, phát tán những thông tin bịa đặt này. Những ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xac-dinh-duoc-doi-tuong-tiep-tay-cat-ghep-giong-noi-dai-ta-dinh-van-n...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/xac-dinh-duoc-doi-tuong-tiep-tay-cat-ghep-giong-noi-dai-ta-dinh-van-noi-20211005092210023.htm