Đại biểu nêu 5 luận điểm ủng hộ cấm lái xe khi đã uống rượu, bia

Nghiên cứu kỹ để đảm bảo tính khả thi của quy định Theo báo cáo giải trình của Chính phủ, quy định cấm lái xe khi đã uống rượu, bia nhằm bảo đảm sức khỏe của người tham gia giao thông, tránh lạm dụng rượu, bia, bảo vệ giống nòi, hạn chế tai nạn giao thông và thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trên thực tế, người điều khiển xe sau khi uống rượu, bia sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người đã xảy ra mà nguyên nhân là do người điều khiển xe vi phạm về nồng độ cồn. Trước những ý kiến của các ĐB, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ, tiếp thu, giải trình đầy đủ để hoàn thiện dự án luật bảo đảm chất lượng, khả thi.