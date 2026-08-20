Đại án ma túy VN10: An Tây khai “nhặt được ma túy khi dọn nhà rồi cho bạn”

Ngày 20/8, TAND TP.HCM xét hỏi bị cáo Andrea Aybar Carmona (30 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha, tức người mẫu An Tây) cùng trợ lý Văn Anh Duy (36 tuổi) trong đại án ma túy chuyên án VN10. Bị cáo bị truy tố về các tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Người mẫu An Tây khi bị bắt. Ảnh: CACC

An Tây khai bắt đầu dùng ma túy từ năm 2020 đến khi bị bắt hồi tháng 11/2024. Mỗi khi cần ma túy đá, người mẫu chuyển tiền cho trợ lý Văn Anh Duy để đặt mua từ Nguyễn Phước Bảo Lộc (42 tuổi) với giá 0,5–1 triệu đồng/lần. Hàng được ship qua ứng dụng công nghệ hoặc Duy trực tiếp đi lấy mang về căn hộ cho cả hai cùng sử dụng.

Tối 8/11/2024, Duy đến chở An Tây đi quay TikTok thì được nhờ trích 1 triệu đồng từ tiền quảng cáo để mua ma túy đá. Khi Duy mang hàng về, An Tây đưa bộ dụng cụ để cả hai cùng "xào ke". Ngoài ra, An Tây còn mua thêm cần sa của người tên Kim với giá 800.000 đồng để cất giấu trong phòng ngủ.

Về nguồn gốc túi Ketamine và 2 gói "nước vui" bị công an thu giữ, An Tây khai ngày 2/11/2024, trong lúc dọn nhà thì phát hiện một túi nylon màu hồng. Do nhà hay có bạn bè tới chơi, cô cho rằng khách bỏ quên.

Nhận biết đây là ma túy nhưng bản thân không dùng hai loại này, người mẫu đã đem tặng cho Nguyễn Phương Đông (28 tuổi) khi người này tới chơi.

Lời khai của Đông và Duy trùng khớp với An Tây. Cả ba thừa nhận đã nhiều lần cùng nhau tụ tập sử dụng ma túy tại căn hộ của nữ người mẫu và nhà riêng của Duy.

Riêng, bị cáo Bảo Lộc khai nhận bắt đầu mua hộ ma túy cho An Tây từ đầu năm 2024 qua một người đàn ông tên "Ngọc" tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện (quận 1 cũ). Tiền và hàng được giao dịch gián tiếp qua vị trí bí mật tại chân cột điện gầm cầu Him Lam (quận 7 cũ).

Phiên tòa đang tiếp tục phần thẩm vấn.