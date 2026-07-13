Bê bối động trời: "Ông trùm" chống tham nhũng tích trữ 74kg vàng cùng "núi" tiền mặt tại nhà riêng

Các loại tiền tệ, vàng miếng bị cảnh sát thu giữ được trưng bày trong cuộc họp báo ở Jakarta. Nguồn: Andrean Kristianto/Bloomberg Technoz

Trong một tuyên bố vào cuối tuần qua, Văn phòng Tổng chưởng lý cho biết, ông Febrie Adriansyah đã từ chức vị trí công tố viên trưởng phụ trách các tội phạm đặc biệt "để duy trì tính toàn vẹn, khách quan và trung lập của cơ quan thực thi pháp luật".

Giới chức trách hiện chưa chính thức buộc tội ông Febrie về bất kỳ hành vi phạm tội nào.

Trước đó, cảnh sát Jakarta và cảnh sát quốc gia đã đột kích ít nhất 12 địa điểm và thẩm vấn 15 nhân chứng trên khắp Jakarta, Nam Tangerang và Bogor vào ngày 8 và 9/7, liên quan đến một vụ án tham nhũng và hối lộ mà chính quyền tin rằng đã dẫn đến các vụ mất điện gần đây tại nhiều nơi trên cả nước.

Các cuộc điều tra này có liên quan đến các vụ bê bối gian lận quy mô lớn tại các công ty bảo hiểm nhà nước Asabri và công ty bảo hiểm nhân thọ Jiwasraya (hiện đã ngừng hoạt động), cũng như những lo ngại rằng các quan chức nhà nước đã thông đồng với các công ty khai thác mỏ để cung cấp than chất lượng kém cho các nhà máy điện nhà nước.

Phát ngôn viên Budi Hermanto cho biết, trong một cuộc họp báo vào tối thứ Sáu rằng cảnh sát đã thu giữ 74 kg vàng thỏi cùng "núi" tiền mặt bao gồm Rupiah Indonesia, USD Mỹ, Đô la Singapore và Riyal Ả Rập Xê Út, với tổng trị giá lên tới 20 triệu USD. Theo truyền thông địa phương, phần lớn số tài sản này được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Bogor thuộc sở hữu của ông Febrie.

Phát biểu với các phóng viên trước khi từ chức, ông Febrie đã phủ nhận các hành vi sai trái và cho biết ông không hiểu tại sao mình lại bị điều tra liên quan đến các vụ mất điện.

Ông Febrie (58 tuổi) được bổ nhiệm làm công tố viên tội phạm đặc biệt vào năm 2022 sau quá trình công tác dày dạn kinh nghiệm trên khắp Indonesia.

Ông từng xử lý nhiều vụ án nổi tiếng và cho đến trước khi từ chức, ông đang thực hiện cuộc điều tra tham nhũng tại Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia. Cơ quan này đang điều hành chương trình bữa ăn học đường miễn phí gây tranh cãi của Tổng thống Prabowo Subianto, một chương trình mà nhiều người Indonesia cáo buộc là tham nhũng.

Với tư cách là công tố viên, ông Febrie cũng giám sát vụ án tham nhũng chống lại Nadiem Makarim, nhà sáng lập ứng dụng thanh toán Gojek, người đã phải nhận án tù 10 năm vào tháng 6. Vụ án đó đã bị các nhà quan sát quốc tế và các nhóm quyền con người chỉ trích rộng rãi là một sự bất công.

Ông cũng từng điều tra các cáo buộc tham nhũng chống lại cựu Bộ trưởng Thương mại, người sau này trở thành nhà phê bình chính phủ, Thomas Lembong, và một vụ án nhập khẩu nhiên liệu bất hợp pháp tại công ty năng lượng nhà nước Pertamina.