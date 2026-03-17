Cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 m

Khoảng 9h, cậu bé ở buôn Săm A sang khu vườn cách nhà vài chục mét để chơi. Khi đứng trên miệng giếng có nắp đậy, tấm bêtông bất ngờ vỡ khiến em rơi xuống giếng cạn, sâu khoảng 20 m, bên dưới có rác và cỏ khô.

Cảnh sát cứu hộ xuống giếng đưa bé trai lên. Ảnh: Ngọc Oanh

Người dân xung quanh tìm cách ứng cứu nhưng không thành nên báo lực lượng chức năng. Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt, trấn an nạn nhân.

Cảnh sát đu dậy xuống giếng cứu đứa bé. Ảnh: Ngọc Oanh

Sau khoảng 15 phút triển khai nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ thả dây, đưa cậu bé lên trong tình trạng tỉnh táo, an toàn. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.