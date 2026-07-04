Cứu 3 thuyền viên trên hai tàu bị trôi dạt do bão số 1

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 4/7, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận và ứng cứu thành công 3 thuyền viên của hai tàu bị sóng đánh trôi dạt trên vùng biển Mũi Ngọc.

Bão số 1 khiến tàu chở cát bị sóng đánh trôi dạt trên vùng biển Mũi Ngọc chiều 4/7.

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/7, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thông tin về hai tàu bị trôi dạt trên vùng biển Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1 do ảnh hưởng của bão số 1.

Theo đó, một tàu chuyên vận chuyển cát mang số hiệu BN-2589 (trên tàu có 2 thuyền viên là P.D.T. và Đ.V.H.C.), cùng trú tại xã Thanh Hà, TP Hải Phòng và tàu mang mang số hiệu NĐ-3491 chở 8 container (trên tàu có 1 thuyền viên là anh N.V.B.) bị sóng đánh trôi dạt.

Do sóng lớn, lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới có thể tiếp cận, giải cứu các thuyền viên mắc kẹt trên tàu.

Cơ quan chức năng xác định sức khỏe, tinh thần của cả 3 thuyền viên trên hai tàu đều ổn định. Trên các tàu cũng có đủ lương thực, áo phao và các trang thiết bị an toàn vẫn bảo đảm, việc liên lạc cũng thông suốt.

Thời điểm trên, do mưa to, sóng lớn nên các phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường. Phải đến gần 18h cùng ngày, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với các lực lượng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Cục Quản lý đê điều và PCTT; Biên Phòng tỉnh, UBND và Công an phường Móng Cái 1 mới có thể triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Trước tình hình thời tiết do bão số 1 vẫn còn hết sức phức tạp, cơ quan chức năng Quảng Ninh khuyến cáo toàn thể người dân nói chung, người làm việc trên các phương tiện thủy, các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản tuyệt đối không được chủ quan, nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống thiên tai.