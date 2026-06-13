Cục CSGT cảnh bảo sai lầm phổ biến khi đi cạnh xe container khiến nhiều người gặp nạn

Đi cạnh xe container nguy hiểm thế nào? Đây là câu hỏi mà không ít người tham gia giao thông vẫn còn chủ quan, trong khi thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến điểm mù của các phương tiện cỡ lớn.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc nhận biết các vùng điểm mù của xe tải, xe container là kỹ năng quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn. Do kích thước lớn và vị trí cabin cao, tài xế xe container có những khu vực không thể quan sát được dù đã sử dụng gương chiếu hậu.

Một trong những vị trí nguy hiểm nhất là khu vực ngay phía trước đầu xe. Do cabin được đặt cao hơn mặt đường, tài xế khó quan sát các phương tiện di chuyển quá gần phía trước. Vì vậy, người điều khiển xe máy và ô tô không nên tạt đầu xe container, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc.

Phía sau đuôi xe cũng là vùng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Khi bám sát xe container, người điều khiển phương tiện sẽ bị hạn chế tầm nhìn và không có đủ khoảng cách để xử lý nếu xe phía trước phanh gấp hoặc gặp sự cố bất ngờ. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần duy trì khoảng cách an toàn, tuyệt đối không chạy quá gần phía sau xe tải hoặc xe container.

Ngoài ra, hai bên hông xe là những khu vực có điểm mù rộng, trong đó phía bên phải được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm. Trong nhiều trường hợp, tài xế không thể phát hiện xe máy hoặc ô tô đang di chuyển sát bên hông xe. Một nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng là nếu người tham gia giao thông không nhìn thấy gương chiếu hậu của xe container thì khả năng cao tài xế cũng không thể nhìn thấy họ.

Không ít vụ tai nạn xảy ra do người điều khiển phương tiện chủ quan khi di chuyển trong vùng điểm mù nguy hiểm của xe tải, xe container.

Để hạn chế nguy hiểm khi lưu thông cạnh xe container, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần phát tín hiệu rõ ràng khi muốn vượt xe. Chỉ thực hiện vượt khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, tầm nhìn thông thoáng và khoảng cách phù hợp. Quá trình vượt cần dứt khoát, tránh kéo dài thời gian di chuyển trong vùng điểm mù.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện không nên chạy song song với xe container trong thời gian dài. Đây là tình huống tiềm ẩn nhiều nguy hiểm bởi tài xế xe lớn có thể không quan sát được phương tiện bên cạnh khi chuyển làn, rẽ hoặc xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.

Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, việc hiểu rõ các vùng điểm mù và tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi di chuyển gần xe container là giải pháp hiệu quả để bảo vệ bản thân và giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.