Cục CSGT Bộ Công an chỉ đạo "nóng" sau vụ chìm ca nô ngoài biển Cửa Đại

Sau vụ chìm ca nô ngoài biển Cửa Đại, Cục CSGT yêu cầu rà soát, đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thuỷ nội địa trên cả nước.

Ngày 27-2, Cục CSGT Bộ Công an cho biết: Bộ đã có văn bản đề nghị Công an các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, rà soát, đánh giá những tồn tại bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa.

Điện được ban hành ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biển Cửa Đại (Quảng Nam), khiến 15 người tử vong và hai người mất tích.

Lực lượng CSGT đường thủy tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm ca nô ngoài biển Cửa Đại

Theo đó, Cục CSGT yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, thống kê, đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thuỷ nội địa gồm: hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, ngang sông, dọc sông, du lịch, lễ hội, lưu trú nghỉ đêm…

Nội dung kiểm tra gồm: điều kiện hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách; điều kiện hoạt động của phương tiện, thuyền viên; điều kiện kinh doanh vận tải; phương án cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa.

Riêng đối với các tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan, đặc biệt là ở những nơi có nhiều lực lượng cùng có chức năng xử lý vi phạm nhưng không xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động vận tải hành khách.

Thông qua công tác rà soát, lực lượng CSGT sẽ làm rõ những tồn tại, bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa, nhất là việc thiết kế phương tiện gây khó khăn cho việc thoát nạn khi xảy ra sự cố, tai nạn. Đồng thời, lực lượng này cũng phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy và đề xuất giải pháp khắc phục.

Cục CSGT nhấn mạnh: Lực lượng Cảnh sát đường thủy cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Trong đó tập trung kiểm tra ngay tại các đầu bến, các địa bàn phức tạp về hoạt động vận tải hành khách.

Cục CSGT đề nghị lực lượng Cảnh sát đường thuỷ cần kiên quyết đình chỉ hoạt động và không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn như chở quá số người quy định, thiếu thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu đắm, không có danh sách hành khách theo quy định… hoặc khi điều kiện thời tiết không bảo đảm.

Cục CSGT đề nghị các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, thuyền viên, người tham gia giao thông nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa. Đồng thời, trang kiến thức về cách xử lý tình huống, công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố bất ngờ hoặc tai nạn giao thông đường thuỷ.

Lực lượng chức năng cần yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện sau thời gian dài không hoạt động do dịch COVID-19 trước khi đưa vào sử dụng…

