Cụ ông nằm khóc giữa ruộng dưa bị phá nát và hành động đẹp của những người xa lạ

Thứ Hai, ngày 04/07/2022 21:31 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cụ ông gào khóc, ngất lịm ở ruộng dưa hấu bị phá hoại ở Diễn Châu, Nghệ An đã nhận được hơn 50 triệu đồng từ mọi người ủng hộ.

Cụ ông nằm khóc giữa ruộng dưa hấu bị phá hoại.

Tối 4/7, anh Dũng Nguyễn Quân (ở Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày anh đã đến nhà ông Phan Văn Tôn (ở xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) trao 52 triệu đồng do anh quyên góp, kêu gọi mọi người để ủng hộ ông Tôn sau khi ruộng dưa hấu bị kẻ xấu phá.

Theo anh Dũng Nguyễn Quân, khi đến gặp trực tiếp anh thấy ông Tôn là người nhân hậu, hiền lành. Hoàn cảnh của ông Tôn cũng rất khó khăn, tuổi đã cao nhưng ông phải nuôi thêm 2 cháu nhỏ của người con gái không được bình thường.

Anh Dũng Nguyễn Quân trao số tiền 52 triệu đồng từ mọi người ủng hộ cho ông Tôn.

“Ông ấy kể với tôi nhiều hôm không có tiền mua sữa cho cháu ăn đành phải lấy nước sôi pha với đường cho cháu uống. Nhìn 2 ông bà già nuôi 2 cháu nhỏ thấy xót xa. Khi nhận được số tiền hơn 52 triệu đồng ông Tôn rất xúc động và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ông lúc khó khăn”, anh Dũng Nguyễn Quân nói.

Lãnh đạo UBND xã Diễn Kỷ (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, công an đang vào cuộc, điều tra làm rõ sự việc ruộng dưa hấu nhà ông Tôn bị phá hoại. Khi nào có thông tin, chính quyền sẽ thông tin cụ thể.

Ông Tôn bên 2 đứa cháu nhỏ.

Theo vị lãnh đạo này, vợ chồng ông Tôn có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng ông sống hiền lành, không thù oán, nợ nần gì với ai. Hiện cũng chưa rõ nguyên nhân nào hay ai phá hoại ruộng dưa.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh ông Tôn nằm vật lộn khóc lóc khi chứng kiến hàng trăm quả dưa hấu đến kỳ thu hoạch của gia đình bị kẻ xấu đập vỡ nát.

Nhìn cảnh cụ ông khóc lóc, đau xót khi bị kẻ xấu phá hoại vườn dưa, ai cũng bất bình. Mọi người đều mong muốn cơ quan chức năng địa phương cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ, để kẻ xấu phá hoại ruộng dưa phải chịu trách nhiệm.

Đến sáng 4/7, ông Tôn đã lên trình báo với xã về việc vườn dưa hấu của gia đình bị kẻ xấu phá.

