CSGT Hà Nội hóa trang tóm gọn xe 'Hổ vồ' chế đèn, còi 'đại náo' đường phố

Xe "hổ vồ" độ đèn chiếu sáng xung quanh xe gây chói mắt người đi đường.

Thời gian vừa qua, khu vực nội thành Hà Nội xuất hiện tình trạng xe tải chạy ban đêm và độ chế đèn chiếu sáng, lắp còi hơi... gây mất trật tự an toàn giao thông.

Thậm chí, các xe này còn để biển số bám đầy bùn đất không thể đọc được chữ, số gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm.

Tổ công tác dừng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo kế hoạch, đêm 10/9 và rạng sáng 11/9, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an Hà Nội cử một tổ công tác mặc thường phục sử dụng xe máy tổ chức tuần tra lưu động, dùng camera ghi hình các xe tải vi phạm liên quan đến các hành vi trên.

Đây là khung thời gian có nhiều loại xe tải lưu thông trên các tuyến phố ra vào công trình xây dựng.

Sau khi có bằng chứng, tổ công tác công khai tiến hành dừng xe kiểm tra, xử lý. Quá trình làm nhiệm vụ, trong khoảng 21-23h, tổ công tác phát hiện 5 phương tiện vi phạm.

CSGT hóa trang ghi hình vi phạm.

Điển hình, xe bê tông 29C- 848.XX, do N.H.K (SN 1984, trú xã Vĩnh Thanh, Hà Nội) sử dụng còi liên tục gây mất trật tự an toàn giao thông. Với hành vi trên, tài xế sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Xe "hổ vồ" mang biển số 29F-037.XX lưu thông tại nút giao Láng - Trần Duy Hưng độ thêm đèn chiếu sáng ở gầm phía trước.

Tài xế H.N.L (SN 1997, quê Phú Thọ) thừa nhận biết việc độ đèn sẽ gây chói mắt cho người xung quanh. Nhưng vẫn độ chế đèn để dễ quan sát đường hơn.

Tổ công tác công khai dừng phương tiện kiểm tra.

Ngoài ra, khi kiểm tra xe "hổ vồ" BKS 89C-340.XX, lái xe C.C.T (SN 1998, trú xã Như Quỳnh, Hưng Yên), tổ công tác phát hiện chở quá tải 20.3%. Tài xế này chính là chủ phương tiện và bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng.

Một số phương tiện để bùn đất che lấp biển số.

Trung tá Nguyễn Khắc Bốn - Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, ban đêm thường có nhiều xe tải hoạt động, do đó, đơn vị tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến độ chế đèn, còi, chở quá tải...

Bên cạnh đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, việc hóa trang ghi hình các phương tiện vi phạm làm căn cứ xử phạt cũng phát huy tính hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm.