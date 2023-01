CSGT đổi chiến thuật, tài xế “ma men” khó thoát

Kiểm soát lưu động

Những ngày cuối năm, các quán nhậu, nhà hàng dường như cũng tấp nập hơn. Anh N.H.V. (SN 1983, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa tham gia bữa tiệc tất niên sớm với nhóm bạn thân tại một nhà hàng trên phố Trần Thái Tông, khi lái xe về thì thoáng thấy bóng xe mô tô CSGT đi theo.

Đến đường Cầu Giấy, chiếc mô tô công vụ vượt lên, dừng xe ô tô BKS 30H- 960.XX do anh N.H.V điều khiển. Đây là hai cán bộ CSGT của Tổ công tác của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội.

Kết quả đo nồng độ cồn, tài xế V. vi phạm ở mức 0,031 miligam/lít khí thở. Anh V. bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tiếp đó, chiếc mô tô công vụ cùng 2 CSGT tiếp tục tuần tra, dừng kiểm tra ô tô nhãn hiệu Mazda BKS 98A- 331.xx đang lưu thông trên phố Trần Đăng Ninh. Qua kiểm tra, tài xế V.N.T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,265 miligam/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế 36 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Thay vì cắm chốt, Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) đã tuần tra lưu động để xử lý vi phạm nồng độ cồn

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, sau hàng loạt vụ TNGT liên hoàn có nguyên nhân từ người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thay vì lập chốt tại một vị trí cố định như trước, các tổ CSGT đã sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra trên các tuyến phố. Khi phát hiện tài xế có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia mà vẫn điều khiển xe, CSGT sẽ kiểm tra nồng độ cồn.

Việc kiểm tra lưu động khiến các tài xế, chủ nhà hàng không thể theo dõi, báo chốt để tránh né lực lượng chức năng.

Thường xuyên thay đổi địa điểm cắm chốt

Cùng thời điểm này, Tổ công tác của Đội CSGT số 14 đã cắm chốt ở đường Tân Mai (đoạn qua hồ Đền Lừ) để xử lý vi phạm về nồng độ cồn của các lái xe.

Tổ công tác đã dừng xe ô tô BKS 30E-81.2xx do tài xế T.M.T. điều khiển xe. Tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,088 miligam/lít khí thở nên bị phạt từ 7 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 11 tháng.

Đại úy Uông Đức Hùng, cán bộ Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết, để đối phó với việc tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng chức năng, các “ma men” đã nghĩ ra nhiều chiêu trò.

Một trong số đó là họ né những tuyến đường mà lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra vi phạm nồng độ cồn. Chính vì thế, CSGT thường xuyên thay đổi vị trí kiểm tra.

Trong quá trình lập chốt, lực lượng CSGT tiến hành ngăn một làn đường. Sau đó, để sàng lọc nhanh những lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở, CSGT đã sử dụng phương pháp test nhanh, nếu nghi ngờ sẽ tiến hành bước kiểm tra tiếp theo.

Sau bước kiểm tra nhanh CSGT sẽ kiểm tra kỹ hơn bằng việc cho lái xe thổi trực tiếp vào ống thổi (dùng một lần) để hơi thở đi vào máy kiểm tra nồng độ cồn.

“Thực hiện các biện pháp này trong một buổi kiểm tra sẽ test được nhiều lái xe hơn, cùng với đó cũng đỡ tốn thời gian của các lái xe không sử dụng rượu bia”, Đại úy Hùng nói.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, lãnh đạo Bộ Công an vừa có chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, song song với việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ATGT, an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Khi triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn cũng như các vi phạm giao thông khác, CSGT sẽ không nghe điện thoại, không chịu sự can thiệp của bất kỳ ai.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng ghi lại đơn vị công tác của người vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang... để trao đổi với cơ quan, đơn vị, có hình thức xử lý.

Năm 2022, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý 270.601 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 10% các trường hợp vi phạm. Riêng tháng cao điểm tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 40.079 tài xế vi phạm nồng độ cồn, tăng 2.771 trường hợp so với thời gian cùng kỳ trước đó.

