Rời cuộc liên hoan, lái xe 'thẫn thờ' nộp phạt 35 triệu đồng

Đêm 1/1, ghi nhận tại tổ công tác Y10/141 làm nhiệm vụ tại đường Kim Mã, thuộc địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Lực lượng chức năng đã ngăn một làn đường Kim Mã để kiểm soát tất cả phương tiện đi qua đây.

Tối 1/1, nhiều tổ công tác 141 đã lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 21h5, tổ công tác dừng xe kiểm tra lái xe ô tô N.T.L (SN 1953, HKTT: Cầu Giấy, Hà Nội). Kết quả lái xe L vi phạm ở mức 0,102mg/lít khí thở. Với mức vi phạm này, lái xe bị xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Xe cẩu được đưa đến hiện trường

Cảnh sát niêm phong xe trước khi đưa về nơi tạm giữ

Đến 21h30, cảnh sát dừng xe kiểm tra lái xe T.H.H (SN 1968, HKTT: Cát Linh, Hà Đông) điều khiển ô tô BKS: 30F-566.xx. Quá trình kiểm tra nồng độ cồn, lái xe vi phạm ở mức kịch khung 0,470mg/lít khí thở. Lái xe H cho biết: Ngày đầu năm mới, các gia đình tổ chức liên hoan, có sử dụng chút rượu bia. Do chủ quan nên tôi vẫn lái xe, không ngờ lại vi phạm ở mức cao như vậy.

Với mức vi phạm này, lái xe bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Lái xe N.T.V vi phạm ở mức rất cao 0,762mg/lít khí thở.

Kết quả vi phạm của lái xe N.TV

Tiếp đó vào 22h10, tổ công tác kiểm tra lái xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave mang BKS: 29V5-449.xx. Kết quả lái xe N.T.V (SN 1988, HKTT: Đức Thọ, Hà Tĩnh) vi phạm ở mức cao 0,762mg/lít khí thở. Đáng chú ý, khi được thông báo phạt 7 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày, lái xe T có thái độ không hợp tác. Phải mất hơn một giờ đồng hồ, lái xe mới chịu ký vào biên bản nộp phạt.

Thiếu tá Phạm Văn Luyến, tổ trưởng tổ công tác Y10 cho biết: Hai lái xe ô tô đều nghiêm túc chấp hành yêu cầu của tổ công tác. Tuy nhiên lái xe mô tô khi được thông báo phạt 7 triệu đồng đã có nhiều hành vi, lời nói chống đối, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau một thời gian lực lượng 141 "đánh rát", số lượng lái xe vi phạm nồng độ cồn đã giảm rõ rệt. Đây là tín hiệu đáng mừng, việc không còn lái xe vi phạm nồng độ cồn sẽ giảm các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Cũng trong tối 1/1, tổ công tác Y10 còn nhặt được chiếc điện thoại Iphone không rõ người đánh rơi tại vị trí làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình tiếp tục xử lý.

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, từ tối 31/12/2022 đến 1/1/2023, 100% quân số Công an thành phố ứng trực, tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự.

Các đơn vị, địa bàn tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn; lập chốt trên những tuyến đường trọng điểm xử lý vi phạm hành vi lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý mão 2023, 15 tổ công tác 141 và công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe lưu thông trên đường, nhằm phát hiện, kiềm chế hiệu quả tình trạng lái xe sử dụng rượu bia, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông và thương vong do rượu bia gây ra.

