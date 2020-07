CSGT chấn thương nặng vì bị thanh niên đầu trần lao xe máy vào người

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 09:13 AM (GMT+7)

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy tốc độ cao đã tăng ga đâm thẳng vào tổ CSGT làm 1 chiến sỹ bị thương.

Đã có nhiều vụ người vi phạm giao thông cố tình bỏ chạy bằng cách đâm thẳng vào tổ công tác (Ảnh minh họa)

Ngày 12/7, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn cho biết: một chiến sỹ CSGT thuộc Công an huyện đã bị thương khi làm nhiệm vụ. Hiện chiến sỹ này đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 8/7, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Nam Đàn trong khi đang làm nhiệm vụ tại Km 335+200 QL15A, thuộc địa phận xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 37M1-694.42 không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên này không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác. Đại úy Trần Xuân Sơn, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Nam Đàn không né kịp bị xe húc văng và bị thương nặng. Sau đó, đồng đội đã đưa Đại úy Sơn đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, Đại úy Sơn được xác định bị mẻ xương đầu gối và rạn xương vai. Hiện anh Sơn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Danh tính nam thanh niên điều khiển xe máy tông thẳng vào Đại úy Sơn sau đó được xác định là Lê Văn Hoàng (SN 1999, trú tại xã Xuân Hòa, Nam Đàn).

Hiện Công an huyện Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://www.atgt.vn/csgt-chan-thuong-nang-vi-bi-thanh-nien-dau-tran-lao-xe-may-vao-nguoi-d471765...Nguồn: https://www.atgt.vn/csgt-chan-thuong-nang-vi-bi-thanh-nien-dau-tran-lao-xe-may-vao-nguoi-d471765.html