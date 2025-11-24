Công ty Thuỷ điện lên tiếng về việc chính quyền xã ở 'không nhận được thông báo chính thức xả lũ'

Trước đó, từ đêm 20 đến chiều 22-11, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết hồ chứa, làm mực nước sông Đồng Nai dâng nhanh, gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn xã Đak Lua.

Nước ngập đường và nhà người dân xã Đak Lua. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Theo thống kê của xã Đak Lua, có 366 căn nhà bị ngập, trong đó có 89 căn ngập sâu từ 0,5m đến 2,7m; gần 400ha cây ăn trái, hoa màu và ao cá bị ngập; 12km đường dân sinh bị ngập; 81 chuồng trại của người dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Báo cáo từ UBND xã Đak Lua nêu rõ, UBND xã đã không nhận được thông báo chính thức từ Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả lũ. Tốc độ nước lên quá nhanh (đặc biệt là sau khi thủy điện Đồng Nai 5 tăng lưu lượng xả đột ngột) khiến công tác chuẩn bị ứng phó của xã bị động.

Liên quan nội dung trên, ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, cho biết trước khi xả điều tiết hồ chứa, Thủy điện Đồng Nai 5 đã cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng quy định quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai được Thủ tướng phê duyệt.

Theo ông Hải, công ty đã thông báo việc xả nước đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Cục Khí tượng thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, chính quyền địa phương vùng hạ du (Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đa Tẻh, Bảo Lâm 5, Quảng Tín, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3), Đài Khí tượng thủy văn các tỉnh...

Nơi gửi các thông báo xả tràn cho các đơn vị tỉnh Đồng Nai

Những báo cáo này được phía công ty gửi bằng nhiều kênh gồm văn bản, email, tin nhắn và cập nhật liên tục. Vì vậy, ông Hải cho rằng việc chính quyền cấp xã phản ánh "không nhận được thông báo" cần xem xét từ khâu truyền đạt nội bộ của địa phương, phía công ty đã thực hiện đầy đủ tuyến thông báo theo quy định.

Lãnh đạo công ty khẳng định đảm bảo tuân thủ tuyệt đối Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và đã thông tin, thông báo cho chính quyền địa phương người dân hạ du để nâng cao cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp.