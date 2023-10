Công an TP HCM khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Ngày 27-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Huỳnh Thế Năng và ông Đinh Trường Chinh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ông Huỳnh Thế Năng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, ông Đinh Trường Chinh, nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân.

Khu đất vàng có 2 mặt tiền tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, quận 1, TP HCM

Sau khi VKSND TP HCM phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hai ông Huỳnh Thế Năng (trái) và Đinh Trường Chinh

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.

