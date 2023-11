Công an Thái Bình lên tiếng vụ Trung tá công an đùa có súng khi đi máy bay

Trong hai ngày qua, một số trang mạng xã hội, báo chí có đưa tin về việc ngày 7/11/2023, trên chuyến bay xuất phát từ Đà Nẵng đi Hà Nội buộc phải dừng bay khẩn do liên quan đến hai hành khách nói đùa "có súng" trong hành lý. Trong đó nêu tên một người là Trung tá Lê Xuân Quang, Phó Trưởng phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ.

Kết quả ban đầu cho thấy, Trung tá Lê Xuân Quang, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình đi chuyến bay từ Đà Nẵng về Hà Nội vào tối 7/11 cùng anh Lê Đức Trọng (quê quán Tiền Hải, Thái Bình) có liên quan đến sự việc như phản ánh.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, hiện tại Trung tá Lê Xuân Quang đang đi học lớp Văn bằng 2 tại Trường Đại học Hậu cần – Kỹ thuật CAND, chịu sự quản lý trực tiếp của nhà trường. Do đó, việc xác minh, xem xét xử lý do nhà trường thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

Cảnh hàng không Đà Nẵng (ảnh tư liệu)

Trước đó, chuyến bay số hiệu VN186, chặng bay Đà Nẵng-Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 19h25' tối 7/11. Máy bay bắt đầu boarding lúc 19h4 và kết thúc boarding vào lúc 19h23'.

Tuy nhiên, vào khoảng 18h46', quá trình lên máy bay, ổn định chỗ ngồi, hai hành khách ngồi số ghế 29A và 30D đã đùa giỡn, hỏi qua lại với nhau việc "đem theo súng, cất trong hành lý"...

Phát hiện sự việc, tiếp viên truy hỏi thì 2 nam hành khách trên trình bày là "chỉ nói đùa".

Nhận thấy sự việc sẽ ảnh hưởng đến an toàn bay, ngay lập tức tiếp viên cấp báo với Cơ trưởng chuyến bay yêu cầu lực lượng An ninh hàng không hỗ trợ.

Nhận thông tin, lực lượng An ninh hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Trung đã đến vị trí tàu bay đỗ bến số 27, đánh giá tính chất mức độ sự việc.

Ngay sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Trung ra quyết định áp giải 2 hành khách tung tin trên xuống khỏi tàu bay, tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, hành lý xách tay và tiến hành lục soát tàu tàu bay.

Đến 21h cùng ngày, kết thúc quá trình lục soát đối với tàu bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm chất nổ. Đến 22h cùng ngày, chuyến bay chuyến bay VN186 mới được tiếp tục thực hiện hành trình.

