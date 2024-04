Diễn biến mới vụ 3 quả dứa giá 500.000 đồng ở Hoàn Kiếm

Tối 29/4, lãnh đạo Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, công an đã xác định được người phụ nữ “chặt chém” nữ di khách nước ngoài 500.000 đồng 3 quả dứa.

Bà T. làm việc với công an

Người phụ nữ bán hàng rong “chặt chém” 3 quả dứa nữ du khách nước ngoài là bà N.T.T (SN 1968, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Chiều 29/4, bà T. đã đến Công an phường Hàng Đào trình diện. Công an đã yêu cầu bà T. viết cam kết không tái phạm và đề xuất mức xử phạt. Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý và sẽ thông tin cụ thể sau.

Nữ du khách tranh cãi với người bán hàng rong trên phố

Trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 27/4, khi anh Lê Mai Lâm (bảo vệ tuyến phố chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân) đang làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh tuyến phố chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân, đến ngã tư Hàng Đường - Hàng Buồm, anh thấy hai nữ du khách nước ngoài đang cự cãi với người phụ nữ bán hàng rong (bán hoa quả).

Lúc này, người phụ nữ nước ngoài đang cầm trên tay 3 quả dứa, có lời nói to tiếng với người phụ nữ bán hàng rong và ra hiệu bằng tay yêu cầu trả lại tiền. Khi đó, anh Lâm đã can thiệp kịp thời, yêu cầu người bán hàng rong trả lại tiền cho khách.

Sau đó, người bán hàng rong lấy từ ví ra một tờ tiền có mệnh giá là 500.000 đồng đưa lại cho hai nữ du khách. Khi nhận lại tiền, 2 nữ du khách nước ngoài rời khỏi hiện trường. Diễn biến sự việc được người dân quay clip và đăng lên mạng xã hội.

