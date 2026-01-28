Công an phường ở Hà Nội thiết lập 'thế trận' gần 200 camera để xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Trung tâm giám sát camera tại Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Công an phường Ô Chợ Dừa là một trong hai phường được Công an thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm Trung tâm giám sát camera. Kết quả bước đầu cho thấy, cùng với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Trung tâm giám sát camera đã phát huy hiệu quả trong giải quyết 2 “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Việc xử lý, giám sát chấp hành của người vi phạm qua camera được thực hiện 24/24 nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật.

Từ 1/7/2025 thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa bàn các giải pháp áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào phát hiện, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đơn vị đã quyết tâm xây dựng đến hệ thống camera, vận động các cơ quan mặt phố, các khu dân cư cùng đóng góp các camera kết nối với trung tâm dữ liệu của công an phường.

Trung tá Vũ Minh thông tin về việc phát hiện, xử phạt vi phạm qua hệ thống camera giám sát.

Trung tá Vũ Minh - Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, hiện tại đơn vị đang quản lý hệ thống 183 camera đặt tại nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn. Đặc biệt, sau khi hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội đi vào hoạt động và có sự kết hợp với camera của Công an phường, trong một tuần qua đã "phạt nguội" 39 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Khi phát hiện vi phạm qua camera, cán bộ tại trung tâm sẽ thông báo cho các tổ tuần tra đến xử lý.

Cụ thể, đối với những trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh… sau khi hệ thống camera phát hiện và truyền hình ảnh về trung tâm giám sát đặt tại trụ sở Công an phường thì cán bộ, chiến sĩ sẽ ngay lập tức xuống hiện trường xử lý.

"Hiện tại mỗi ngày đơn vị bố trí 3 cán bộ trực tại trung tâm giám sát camera và 3 tổ tuần tra với 18 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Khi phát hiện vi phạm, các cán bộ trực tại trung tâm sẽ thông báo cho các tổ tuần tra tới xử lý và thời gian chỉ mất khoảng 5 phút" - Trung tá Minh chia sẻ.

Theo Trung tá Vũ Minh, thời gian từ khi phát hiện vi phạm qua camera đến khi xử lý chỉ mất khoảng 5 phút.

Ngoài việc xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hệ thống camera còn phát hiện các vi phạm về trật tự giao thông, dừng đỗ sai quy định… Khi phương tiện đã di chuyển khỏi khu vực thì Công an phường sẽ trích xuất dữ liệu camera để xác định được chủ phương tiện và tiến hành “phạt nguội”.

Đồng thời những trường hợp vi phạm trên địa bàn sau khi lập biên bản xử lý, cơ quan Công an sẽ thông báo về khu dân cư, tổ dân phố.

"Từ khi triển khai hệ thống camera thì ý thức của người dân được nâng cao, việc lấn chiếm kinh doanh, hàng quán đã giảm đáng kể; dừng đỗ phương tiện cũng không còn tái diễn” - Trung tá Vũ Minh nói.

Mỗi ngày sẽ có 3 cán bộ trực tại trung tâm giám sát camera Công an phường Ô Chợ Dừa.

Theo Công an TP Hà Nội, trong ngày 26/1, lực lượng chức năng Công an thành phố đã phát hiện 302 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường. Các trường hợp vi phạm đã được bàn giao Công an các xã, phường để xác minh, xử lý theo quy định.

Việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát kết hợp tiếp nhận phản ánh trực tiếp các hành vi vi phạm tại hiện trường đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng diện mạo đô thị Thủ đô văn minh, trật tự, an toàn.