Bộ Công Thương làm việc khẩn cấp với Thủy điện Bản Vẽ

Chiều 23-7, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc khẩn cấp với Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ nhằm rà soát công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện và ứng phó thiên tai trên lưu vực sông Cả.

Đoàn công tác do lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì, cùng đại diện Cục Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và Sở Công Thương Nghệ An.

Báo cáo với đoàn, ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, cho biết từ tối 22-7, do hoàn lưu bão số 3, một đợt lũ lớn xuất hiện trên sông Cả, gây áp lực lớn lên hệ thống thủy điện khu vực như Bản Vẽ, Hủa Na, Nậm Nơn...

Đoàn công tác của Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện... tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: BCT

Tại Thủy điện Bản Vẽ, lũ bắt đầu xuất hiện lúc 4 giờ ngày 22-7 với lưu lượng 583 m³/s, tăng nhanh lên 1.500 m³/s lúc 10h. Đến 10 giờ 15, Công ty nhận lệnh vận hành giảm lũ từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An.

Từ 16 giờ cùng ngày, nhà máy xả lũ với tổng lưu lượng 845 m³/s. Mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, đạt đỉnh vào 2 giờ sáng 23-7 với mức 12.800 m³/s; lưu lượng xả lúc này là 3.285 m³/s. Sau khi đạt đỉnh, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, công ty giảm xả xuống dưới 5.000 m³/s để bảo vệ Thủy điện Nậm Nơn ở hạ lưu.

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Thuận – Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp yêu cầu EVN, Tổng công ty Phát điện 1 và Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy văn, cập nhật thường xuyên dự báo mưa lũ và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: BCT

Ông Thuận nhấn mạnh, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, đồng thời duy trì trực ban phòng chống thiên tai 24/24h và báo cáo kịp thời khi có tình huống bất thường.

Phó Cục trưởng Trịnh Văn Thuận nhấn mạnh Thủy điện Bản Vẽ cần vận hành hợp lý, khoa học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, đồng thời phải thông báo sớm cho người dân trước khi điều tiết nước.

Ông cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng rà soát, kiểm tra tình trạng đập, thiết bị xả và hệ thống cảnh báo vùng hạ du, đảm bảo thông tin được truyền tải rõ ràng qua loa, còi, đèn, biển báo, cột thủy trí… tại các khu vực có nguy cơ cao.

“Đến thời điểm này, tình hình tại các công trình thủy điện đã cơ bản được kiểm soát, đảm bảo an toàn cho công trình, đồng thời góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du” - ông Thuận đánh giá.