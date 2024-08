Công an làm việc với giám đốc công ty lái ô tô đẩy cô gái lên nắp capo ở Tân Bình

Sáng ngày 16-8, Công an phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM đã mời làm việc với ông Nguyễn Minh Đức (46 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và chị PTTV (27 tuổi, ngụ TP.HCM) lên trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc xe ô tô đẩy cô gái lên nắp capo chạy khoảng 1km trên đường.

Ông Đức, người điều khiển chiếc xe ô tô đẩy cô gái lên nắp capo chạy khoảng 1km ở Tân Bình. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, tài xế điều khiển chiếc xe năm chỗ loại Honda CRV, màu đỏ, biển số 51H- 700.00 là ông Nguyễn Minh Đức. Chiếc xe này đứng tên chủ sở hữu là Công ty THHH TMDV Tân Cường (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) do ông Đức làm đại diện theo pháp luật.

Tại công an, chị V và ông Đức đã cung cấp các thông tin liên quan đến vụ việc. Theo PV nắm được, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đức điều khiển ô tô chở theo một người đàn ông. Ông Đức đang trên đường đi dự tiệc về thì xảy ra sự việc.

Dù cô gái la hét, cầu cứu và van xin nhưng tài xế vẫn điều khiển chiếc xe chạy với tốc độ cao. Ảnh cắt từ clip

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng, UBND phường 8 đã chỉ đạo công an xác minh biển số chiếc ô tô. Công an đã liên hệ với Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú xác minh thì biết chủ xe là Công ty TNHH TMDV Tân Cường.

Ông Đức cũng được xác định là người điều khiển ô tô lúc xảy ra sự việc.

Công an phường đã trao đổi với Ông Đức (qua số điện thoại do người nhà Ông Đức cung cấp), thì ông Đức trình bày hiện đi công tác, hẹn sáng nay (16-8) sẽ có mặt tại Công an phường 8, quận Tân Bình để làm việc.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

