Người vợ sắp sinh con ngã khuỵu khi nghe tin chồng là thiếu tá công an hy sinh

Sáng 9-9, trong một con hẻm ở thôn 2, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk, không khí đau thương bao trùm khi mọi người đang tổ chức tang lễ cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, hy sinh khi làm nhiệm vụ).

Chương trình tang lễ của thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh ra đi để lại người vợ đang mang thai và con trai mới 4 tuổi cùng người mẹ già khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trong tiếng khóc nghẹn, chị Nguyễn Thị Thu Thắm (vợ thiếu tá Cánh) cho biết sáng qua, sau khi chở con trai đến trường nhập học, anh lên cơ quan làm việc. Đến trưa cùng ngày, chị ngã khuỵu khi nghe tin chồng bị một đối tượng dùng dao đâm, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh khi làm nhiệm vụ

"Anh nói để tuần sau chở em đi sắm đồ để chuẩn bị đón thiên thần nhỏ. Anh nói anh đi làm, chiều tranh thủ đón con về sớm vì hôm nay là ngày đầu đến trường của con. Vậy mà... Sau này, con sẽ không còn cơ hội được cha đưa đến trường nữa..." – chị Thắm nghẹn ngào.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 8-9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ địa phương) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu Nguyễn Thị Kết (SN 1989, sống cùng nhà).

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để mời Ty về trụ sở làm việc.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà thì Ty bỏ chạy đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người nên đã hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Ty tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ty đã khai nhận hành vi của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty để làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn tất thủ tục đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá Nguyễn Đông Cánh. Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang thực hiện các thủ tục đề nghị tặng huy chương Vì an ninh Tổ quốc, phong hàm trước thời hạn đối với thiếu tá Cánh.