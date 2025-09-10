Trao 150 triệu đồng hỗ trợ gia đình trung tá công an Đắk Lắk hy sinh

Ngày 10/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, chiều 9/9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn, từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh, 36 tuổi, công tác tại Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã hy sinh ngày 8/9 khi thực thi nhiệm vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã trao 150 triệu đồng hỗ trợ gia đình trung tá Nguyễn Đông Cánh. Đây là nguồn kinh phí trích từ “Quỹ Nghĩa tình đồng đội” của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (giữa) thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng danh hiệu Liệt sĩ đối với trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Như Tiền Phong đưa tin, sáng 8/9, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập một Tổ công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có trung tá Nguyễn Đông Cánh), để tiếp cận và mời Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú tại thôn 4, xã Xuân Lộc) về trụ sở làm việc. Đối tượng này là người gây thương tích cho chị dâu của mình - bà Nguyễn Thị Kết (SN 1989, trú cùng xã).

Nhưng đến khoảng 10h30 cùng ngày, khi thấy lực lượng chức năng tiếp cận gần nhà, đối tượng Ty đã bỏ chạy vào khu vực rừng keo thuộc thôn 4. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng này đã rút dao chống trả và đâm nhiều nhát làm anh Cánh hy sinh.

Trung tá Cánh hy sinh để lại người con trai 4 tuổi và vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 8.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an xã Xuân Lộc phối hợp gia đình, đồng đội và bà con nhân dân địa phương tổ chức lo hậu sự cho trung tá Nguyễn Đông Cánh.

Còn đối tượng Nguyễn Văn Ty đã bị bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Ty để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.