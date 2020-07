Quảng Nam có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh 42 tuổi

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 09:07 AM (GMT+7)

Thượng tá Hồ Song Ân – 42 tuổi vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, chiều 30-6, đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Thượng tá Hồ Song Ân (sinh năm 1978, quê ở xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Trước đó từng giữ các chức vụ như Phó Đội trưởng thuộc Phòng An ninh kinh tế; Trưởng ban Công tác thanh niên; Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng; Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước; Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Hồ Song Ân

Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Nam có 4 phó giám đốc, gồm: Thượng tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Nguyễn Hà Lai, đại tá Huỳnh Sông Thu và thượng tá Ân.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-co-tan-pho-giam-doc-cong-an-tinh-42-tuoi-20200701075636001....Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quang-nam-co-tan-pho-giam-doc-cong-an-tinh-42-tuoi-20200701075636001.htm