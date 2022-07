Cơn bão số 1: Chính phủ họp khẩn, sẵn sàng di dời gần 53 nghìn người dân

Bão CHABA cường độ bão đã có xu hướng giảm, nhưng diễn biến còn phức tạp, có thể đạt cấp cao nhất 11-12, giật cấp 15 trên biển.

Sáng 2/7, từ đầu cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng chống cơn bão số 1, có tên quốc tế CHABA, có sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng, chống cơn bão số 1

Đây là cơn bão đầu mùa, tuy hiện cường độ bão đã có xu hướng giảm, nhưng diễn biến còn phức tạp, có thể đạt cấp cao nhất 11-12, giật cấp 15 trên biển.

Trong những ngày qua, thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, Ban Chỉ đạo đã ban hành các công điện; tối qua, Thủ tướng đã có Công điện số 564/CĐ-TTg về phòng, chống bão.

Cuộc họp sáng nay có sự tham dự của 16 tỉnh, thành phố phía bắc tại các đầu cầu truyền hình trực tuyến.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tính đến 6h30 ngày 2/7, đã hướng dẫn: 59.967 tàu/269.462 người chủ động di chuyển phòng tránh bão, trong đó, đến 12h00 ngày 01/7, tất cả các tàu đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Về thiệt hại ban đầu tính đến 19h ngày 01/7, có 2 tàu/8 lao động của tỉnh Quảng Trị bị chìm. Hiện 8 ngư dân đã được cứu an toàn.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, ngày 02-03/7, ở Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150 mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 200 mm. Từ ngày 04-07/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Ninh Bình hiện có 32 trọng điểm, vị trí xung yếu; 14 công trình đê, cống, kè biển, cửa sông đang thi công dở dang, các công trình đều đã đắp đến cao trình thiết kế, đang thi công các hạng mục phụ trợ. Đã có giải pháp bảo đảm an toàn.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía bắc, tổng diện tích lúa Đông Xuân 728.000 ha, trong đó đã thu hoạch khoảng 670.000 ha (đạt 92%); diện tích lúa còn lại 58.000 ha đang trong giai đoạn chín và chuẩn bị thu hoạch.

Tổng diện tích lúa Mùa đã gieo cấy khoảng 100.000 ha/882.000 ha theo kế hoạch (đạt 11,3%). Các tỉnh đã sẵn sàng phương án tiêu úng cho các diện tích lúa mới gieo cấy.

Số dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là 52.794 người. Các địa phương đã thông tin, cảnh báo và sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.

