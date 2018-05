Coi quấy rối tình dục là… "chuyện thường ngày ở huyện"

Bắt kẻ vào 2 trường tiểu học ở quận 12 dâm ô nhiều bé gái Ngày 31-5, Công an quận 12, TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Tuấn (37 tuổi, ngụ quận 12) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Sáng bốn hôm trước, Tuấn vào một trường tiểu học trên địa bàn khu phố 4 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) thì gặp một bé gái chín tuổi trên lầu. Nam thanh niên liền tiếp cận, hỏi: “Có nhặt được tiền của chú rồi chạy không?”. Bé gái liền trả lời không thì Tuấn đòi kiểm tra và dùng tay sờ soạng khắp người bé. Nam thanh niên tiếp tục đi xuống lầu thì gặp ba bé gái khác và thực hiện hành vi tương tự. Các bé gái sau đó đến báo với cô giáo chủ nhiệm. Sự việc được ban giám hiệu nhà trường báo ngay cho công an. Tiếp đó, một trường tiểu học trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (quận 12) cũng đến công an trình báo việc Tuấn có hành vi dâm ô một bé gái trong nhà vệ sinh tại trường. NGUYỄN TÂN