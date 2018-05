Bị tố quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi, tài xế Grab khai gì?

Thứ Bảy, ngày 19/05/2018 12:55 PM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai tài xế Grab bị tố quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi bằng lời nói.

Tài xế Grab thừa nhận việc có những lời nói có tính chất quấy rồi tình dục bé gái. (Ảnh minh họa)

Ngày 19/5, một cán bộ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra công an quận đã mời tài xế Grab P.V.H (SN 1988, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) lên việc sau khi một nữ phụ huynh tố tài xế này có những lời nói quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi.

Theo điều tra, chiều 17/5, Công an quận Tây Hồ nhận được thông tin có trường hợp chị N.T.L (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) có con gái sinh năm 2009, đang học một trường tiểu học ở quận Hoàng Mai, bị tài xế Grab có những lời lẽ quấy rối trên đường chở bé đi học.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định được tài xế Grab bị tố cáo tên P.V.H nên đã triệu tập lên cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.

Vị cán bộ Công an quận Tây Hồ cho biết, tại cơ quan điều tra, nam tài xế P.V.H thừa nhận việc có những lời nói có tính chất quấy rối tình dục đối với con gái chị L trên đường chở cháu đi học.

Trước đó, chị L chia sẻ trên Facebook câu chuyện con gái bị tài xế Grab quấy rối tình dục. Theo đó, ngày 16/5, chị L có đặt xe qua ứng dụng đặt xe Grab để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học. Tài xế Grab P.V.H đã nhận đưa bé gái từ Trích Sài đến trường tiểu học ở quận Hoàng Mai.

Theo chị L, con gái chị sau khi đi học về đã kể lại câu chuyện, trên đường đi, tài xế P.V.H liên tục có những câu hỏi với bé gái như: “Con thích màu gì, mẹ con thích màu gì? Con mặc quần ở trong màu gì? Có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không?… Cho chú chạm vào quần trong của con được không?”.

Cháu bé lúc này hoảng sợ và không dám trả lời, khi đến nơi, bé đã chạy thẳng vào trường học. Sau khi về nhà, bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho chị L. nghe trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi.

Chị L sau đó đã gọi điện thoại cho Công an khu vực để trình báo về sự việc. Nhận được tin báo, Công an phường Bưởi đã mời chị L lên để lấy lời khai sau đó chuyển công an quận vào cuộc điều tra.

Câu chuyện của chị L chia sẻ sau đó gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội, phía Grab cũng đã phản hồi về nội dung này và có lời xin lỗi vì trải nghiệm không mong muốn đã xảy ra với chị L và cam kết sẵn sàng cung cấp thông tin và phối hợp làm việc chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý vụ việc này. Phía Grab cũng đã ngưng quyền sử dụng dịch vụ Grab đối với tài xế P.V.H để chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận điều tra, Công an quận Tây Hồ đã mời tài xế Grab bị tố cáo lên làm việc đồng thời đề nghị phía gia đình chị L đưa cháu bé đi khám sức khỏe nhưng chị L từ chối do không muốn cháu bị chấn động tâm lý.

“Mẹ cháu bé cũng cho biết, cũng đã tự kiểm tra cháu bé và không phát hiện cháu có bất thường gì khác”, cán bộ Công an quận Tây Hồ nói.

Vị cán bộ điều tra Công an quận Tây Hồ cho biết, công an quận đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi quấy rối tình dục với tài xế P.V.H.