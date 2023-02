Cô đồng "đúng nhận, sai cãi" bị tố nhận tiền làm lễ chữa ung thư, công an vào cuộc

Ngày 17/2, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã nhận được nhiều đơn trình báo về việc “cô đồng” Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn) nhận tiền để làm lễ chữa bệnh cho người dân.

“Đến giờ chúng tôi nhận được khoảng 5 đơn của những người khác nhau có cùng nội dung trình báo về việc "cô đồng" này xem bói, chữa bệnh. Công an đang vào cuộc xác minh, làm hồ sơ, phân loại. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn nói. Hiện công an đang làm việc với những người có đơn thư.

“Cô đồng” Trương Thị Hương từng bị Công an thị xã Kinh Môn xử phạt

Trước đó, ngày 9/2, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trương Thị Hương về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi truỵ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc” với mức phạt 7,5 triệu đồng. Hương là cô đồng bổ cau “đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện mê tín dị đoan gây sốt trên mạng xã hội.

Theo đó, Hương đã sử dụng tài khoản Facebook “Trương Hương” đăng tải video có nội dung cổ suý các hủ tục, mê tín, dị đoan lên mạng xã hội. Khi mọi người đến xem sẽ đưa cho Hương lá trầu và quả cau, sau đó Hương bổ quả cau, rồi phán đoán về tình duyên, tài vận, sức khoẻ, vận hạn của mọi người.

Làm việc với công an, Hương thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Đồng thời, Hương cho biết việc quay, phát các video có nội dung xem bói như trên đều do một mình Hương làm.

Gần đây, báo chí có nhiều bài đăng phản ánh của người dân về việc “cô đồng” Trương Thị Hương đã nhận tiền để làm lễ chữa bệnh ung thư, làm lễ bán nhà… nhưng không được việc.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị L. (68 tuổi, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có con bị ung thư hạch giai đoạn cuối. Khi con liên tục kêu đau, bà L. chỉ biết khóc vì bệnh tình của con nặng đến mức bệnh viện đã trả về. Cùng đường bí lối, người mẹ này đành đến gõ cửa nhà "cô đồng" Trương Thị Hương.

"Cô đồng" Hương hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho con bà thêm được 3 năm với điều kiện bà phải nộp 65 triệu đồng cho Hương để làm lễ. Bà L. về nhà vét những đồng tiền cuối cùng trong nhà, vay mượn thêm để... nhờ "cô đồng" này cứu con. Tuy nhiên, chỉ mới làm lễ được 3 ngày, con bà đã qua đời.

Tương tự, anh X. tại Hải Phòng cũng tìm đến "cô đồng" Trương Thị Hương để xem bói. Thời điểm đó, anh và gia đình bị một số thành phần xã hội thường xuyên quấy phá, nên muốn bán nhà để giải quyết việc riêng. Sau khi cung cấp thông tin, "cô đồng" nói rằng, muốn giải quyết được vấn đề, muốn bán được nhà thì phải làm nhiều loại lễ, chi phí hết 270 triệu đồng. Do số tiền lớn nên gia đình anh X. im lặng, và sau đó “cô đồng” lại giảm giá xuống còn 180 triệu đồng.

“Cô đồng” này cũng hứa hẹn với gia đình anh X. sẽ bán được nhà vào ngày 16/2, nếu nói sai "cô đồng" sẽ bị "mù mồm" và anh X. không phải quay lại cửa nhà "cô đồng" nữa. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, đến nay vẫn chưa có khách nào hỏi mua căn nhà cần bán của gia đình anh.

