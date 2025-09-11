'Có dấu hiệu tấn công đánh cắp dữ liệu cá nhân' tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia

Trong thông báo tối 11/9, Trung tâm VNCERT thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết đã nhận được báo cáo "sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân" xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia CIC hôm 10/9.

Đơn vị này đã phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng và CIC, các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước để xác minh sự cố, kỹ thuật ứng phó, thu thập dữ liệu, chứng cứ. "Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ", thông báo nêu.

VNCERT khuyến nghị các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu kể trên. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, đơn vị này khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh bị lợi dụng từ các thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

CIC chưa đưa ra bình luận.

Thời gian qua, một số tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam trở thành nạn nhân của tấn công mạng. Năm ngoái, VnDirect, PVOIL, VNPost bị tin tặc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, gây ảnh hưởng đến hoạt động.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện các chức năng trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và được biết đến nhiều ở vai trò hỗ trợ tổ chức tín dụng trong hoạt động kinh doanh, hỗ trợ khách hàng vay tiếp cận nguồn vốn tín dụng.