Chung kết Siêu trí nhớ VN: Giám khảo là người bị sòng bạc “cấm cửa”

Cách thức tổ chức cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam được xây dựng theo luật chơi chung của Giải vô địch trí nhớ thế giới (World Memory Championships) và được thực hiện dưới sự bảo trợ của Hội đồng Thể thao Trí nhớ Thế giới. Nội dung thi đấu gồm 10 hạng mục: 1. One hour numbers: 01 giờ để nhớ số ngẫu nhiên; 2. 5-minute numbers: 5 phút để nhớ số ngẫu nhiên; 3. Spoken numbers, read out one per second: 5 phút nghe và nhớ số ngẫu nhiên; 4. 30-minute binary digits (011100110001001....): 30 phút để nhớ số nhị phân; 5. One hour playing cards: 1 giờ để nhớ các quân bài; 6. 15-minute random lists of words: 15 phút để nhớ từ vựng (nhiều ngôn ngữ); 7. 15-minute names and faces: 15 phút để nhớ những gương mặt và tên; 8. 5-minute historic dates: 5 phút để nhớ các sự kiện lịch sử; 9. 15-minute abstract images: 15 phút để nhớ các hình ảnh trừu tượng; 10. Speed cards: Nhớ bộ bài tây được xáo trộn trong thời gian nhanh nhất. Giải thưởng dành cho ngôi vị Quán quân là 300 triệu đồng, Á quân 1 là 200 triệu đồng và Á quân 2 là 100 triệu đồng. Đặc biệt, Quán quân cũng được nhận danh hiệu là “Nhà vô địch trí nhớ quốc gia - năm 2019”. Ngoài những giải thưởng chính, tuyển thủ nào phá được kỷ lục thế giới hiện tại đối với 10 bộ môn, như nghe và nhớ số ngẫu nhiên (1 giây), nhớ số nhanh (5 phút), nhớ số ngẫu nhiên (30 phút), nhớ số ngẫu nhiên (60 phút), nhớ số nhị phân (5 phút),… sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đề cử đến Liên minh Kỷ lục Thế giới xác lập kỷ lục thế giới, đồng thời nhận thêm 100 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi hạng mục.