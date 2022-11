Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm

Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để đảm bảo an ninh phiên tòa. Tất cả người ra vào đều kiểm tra nghiêm ngặt.

An ninh được thắt chặt để hạn chế đám đông vây xung quanh tòa án

Luật sư của các bị cáo bước vào tòa từ rất sớm

Đúng 8 giờ 30 phút , TAND tỉnh Long An đưa vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo. Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt trong phiên tòa phúc thẩm lần này.

Để người dân tiện theo dõi phiên tòa và hạn chế tập trung gây mất trật tự, tòa đã bố trí màn hình theo dõi trực tuyến tại Trung tâm Văn hóa xã Tân An.

Trước đó vào tháng 7, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Tòa sơ thẩm cáo buộc bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò cầm đầu, chỉ đạo đã đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và YouTube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hoà, xúc phạm Phật giáo...

Ngày 28-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả giám định ADN những người liên quan. Tuy nhiên, vì để bảo đảm, tôn trọng quyền con người và liên quan cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

