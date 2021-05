Tổng thư ký Quốc hội: Chuẩn bị mọi tình huống để bầu cử thành công

Bốn lãnh đạo cấp cao ứng cử ở đâu? Theo danh sách 49 ứng cử viên ĐBQH do Ủy ban bầu cử TP Hà Nội công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phân bổ ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các ứng viên khác gồm: ông Nguyễn Trúc Anh (Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội); Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt (Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô); bà Nguyễn Thị Hà Tuyên (Phó hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ); ông Vũ Tiến Vượng (Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được phân bổ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10, TP HCM, gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn. Đơn vị bầu cử này còn các ứng viên khác là ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Phòng khám đa khoa Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM và Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính được phân bổ ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1, TP Cần Thơ (gồm quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền). Tại đơn vị bầu cử này, còn có 4 ứng viên khác là ông Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; bà Dư Thị Mỹ Hân, Trưởng Ban tổ chức - Kiểm tra, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Abavina. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 TP Hải Phòng, gồm các quận Kiến An, Dương Kinh và các huyện An Lão, Tiên Lãng và Vĩnh Bảo. Tại đơn vị bầu cử này còn có các ứng cử viên: Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng; Nguyễn Hồng Vân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.