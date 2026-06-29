Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo kiểm tra vụ tượng "Nữ thần khai phóng"

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức, xã Đức Hòa.

Công trình tượng cảnh quan "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Theo văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND xã Đức Hòa thành lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình triển khai và các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bố trí bức tượng tại khu đô thị này.

Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở báo cáo của UBND xã Đức Hòa về những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai công trình. Các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Tây Ninh, việc kiểm tra phải được tiến hành trong thời gian sớm nhất nhằm làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc, đồng thời làm cơ sở để xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện doanh nghiệp cho hay công trình "Nữ thần khai phóng" được xây dựng như một điểm nhấn cảnh quan, mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần cải tạo, hồi sinh vùng đất và khát vọng phát triển.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh của dư luận về hình ảnh, yếu tố văn hóa và sự phù hợp của công trình, doanh nghiệp cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát, xử lý các vấn đề liên quan.

Trước đó, ngày 28-6, UBND xã Đức Hòa cho hay đã giao cơ quan chuyên môn lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình tượng cảnh quan này do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã xây dựng nhiều hạng mục trong khu vực dự án, gồm hồ chứa nước ngầm, nhà kỹ thuật 4 tầng và tượng cảnh quan bằng bê tông cao khoảng 9,1 m.

Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã hoàn thiện phần bên ngoài, chưa hoàn thiện phần bên trong và đã dừng thi công.

Theo hồ sơ của địa phương, từ giữa tháng 4-2026, cơ quan chức năng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công và bổ sung hồ sơ pháp lý. Qua rà soát, công trình được xác định chưa hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô cũng như sự cần thiết của công trình.

Hiện đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.