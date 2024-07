Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại TPHCM

Lễ ra mắt có sự hiện diện của Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, cùng lãnh đạo UBND và công an một số tỉnh, thành phố...

Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ ra mắt. Ảnh: CAND.

Theo quy định, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở được coi là một trong những lực lượng quần chúng, đặt tại thôn, tổ dân phố, giúp công an cấp xã và cùng UBND địa phương bảo vệ an ninh, trật tự, và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng này có nhiều nhiệm vụ chính như hỗ trợ nắm tình hình an ninh, trật tự; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính, giáo dục người vi phạm pháp luật; hỗ trợ tuần tra an toàn giao thông; và thực hiện bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Hình ảnh tại lễ ra mắt. Ảnh: CAND.

Lực lượng này được trang bị đầy đủ trang phục, huy hiệu, phù hiệu, công cụ hỗ trợ và phương tiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Các công cụ hỗ trợ được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Nếu có trường hợp người tham gia lực lượng này bị thương, tử vong khi thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ được xem xét hưởng các chế độ, chính sách như thương binh hoặc công nhận là liệt sĩ và hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo TP. Cần Thơ.

Cũng trong sáng 1/7, Công an TP. Cần Thơ, Sóc Trăng đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) cơ sở. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được ra mắt tại Cần Thơ có trên 3.000 thành viên. Nhiệm vụ chính là hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của các bộ ngành, Bộ Công an, TP. Cần Thơ đã khẩn trương chỉ đạo quyết liệt nhằm kịp thời triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các văn bản có liên quan, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở diễu hành sáng 1/7.

Theo ông Trường, thời gian qua lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng Công an xã bán chuyên trách và lực lượng dân phòng đã tham gia các hoạt động bảo đảm ANTT ở cơ sở, với nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu.

Để đảm bảo tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở, góp phần giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đề nghị: Các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải xác định rõ vị trí, chức năng của mình, hỗ trợ Công an, UBND cấp xã trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở mà Luật đã quy định.

Diễn tập xử lý tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở rất ấn tượng, thể hiện sự khôn khéo, quyết liệt, dũng cảm của lực lượng bảo vệ ANTT trong trấn áp tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Thành uỷ Cần Thơ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận – Giám đốc Công an TP. Cần Thơ trao quà và giấy khen cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Ảnh: Nhật Huy.

Tại Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương màn ra mắt ấn tượng của 220 người, đại diện cho gần 2.500 người là thành viên của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác luyện tập, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất có thể để lực lượng này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công việc bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu trao quà động viên cho các lực lượng tham gia buổi ra mắt.

Tại thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập sẽ có tác động tích cực và hiệu quả trong quản lý nhà nước về ANTT. Các lực lượng này sẽ hỗ trợ quan trọng cho Công an cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giúp nắm bắt tình hình địa phương và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Họ thực sự là những "cánh tay nối dài" hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu mong muốn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Duy Chiến

Nhiều chị em tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn dân cư. Ảnh: Duy Chiến

Lễ biểu dương lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: Duy Chiến

Ở thành phố Lạng Sơn có 8/8 phường xã thành lập với 361 thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở.

“Trong thời gian tới tôi đề nghị các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quán triệt, thực hiện có hiệu quả 3 trọng tâm là chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Lực lượng Công an các cấp phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT cho Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Các đồng chí tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, dân phòng trong thời gian qua, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…”, Chủ tịch tỉnh Hồ Tiến Thiệu nhắn nhủ.

Theo báo cáo, hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của tỉnh Lạng Sơn có trên 5.000 thành viên tại 1.646 tổ ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 11 huyện, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Ban chỉ đạo 138 địa phương tặng quà động viên. Ảnh: Duy Chiến

Diễn tập thực binh các tình huống bảo vệ ANTT. Ảnh: Duy Chiến

Trong khuôn khổ Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các đại biểu được chứng kiến phần diễn tập thực binh 3 tình huống tham gia bảo vệ ANTT ở địa phương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tặng quà động viên đại diện 8 tổ bảo vệ ANTT thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn.

